Frank de Boer krijgt opnieuw te maken met afmelding bij Oranje

Steven Bergwijn heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal in Zeist verlaten, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De aanvaller van Tottenham Hotspur meldde zich maandag ondanks fysieke klachten voor de komende interlandperiode van Oranje, maar blijkt na onderzoek door de medische staf niet inzetbaar.

Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Bergwijn, waardoor de selectie van Oranje voor de komende drie wedstrijden bestaat uit 24 spelers. De Boer moest al eerder enkele tegenvallers incasseren. Zo moest eerste doelman Jasper Cillessen zich afmelden met een blessure en haakte ook zijn vervanger Justin Bijlow af vanwege fysiek ongemak. In plaats daarvan haalde De Boer FC Twente-doelman Joël Drommel bij de selectie.

Ook Mohamed Ihattaren meldde zich af bij De Boer; de aanvallende middenvelder van PSV is ziek. Daartegenover stond wel dat Denzel Dumfries, die aanvankelijk niet fit genoeg leek, alsnog naar Zeist kon afreizen. Het Nederlands elftal moet verder ook Marten de Roon en Virgil van Dijk missen vanwege blessures. In plaats van De Roon haalde De Boer Davy Klaassen van Ajax voor het eerst sinds drie jaar bij de selectie van het Nederlands elftal.

Nederland speelt speelt op woensdag 11 november vriendschappelijk tegen Spanje en vier dagen later in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijden worden allebei in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Op woensdag 18 november wacht een uitwedstrijd tegen Polen, eveneens in het kader van de Nations League.