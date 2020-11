ADO Den Haag vindt opvolger voor ontslagen Rankovic

Ruud Brood wordt bij ADO Den Haag de opvolger van Aleksandar Rankovic, zo melden Voetbal International, Omroep West en het Algemeen Dagblad. De Servische oefenmeester kreeg afgelopen weekeinde na de 2-4 nederlaag tegen FC Twente zijn congé bij de club uit de Hofstad. Brood, die sinds zijn vertrek bij NAC Breda in december 2019 zonder club zat, gaat naar verluidt een tweejarig contract ondertekenen bij ADO.

Met vier punten uit acht wedstrijden bezet ADO momenteel de zestiende plaats en de teleurstellende seizoensstart kostte Rankovic afgelopen zondag de kop. Bovendien weigerde de 42-jarige oefenmeester zich te commiteren aan het door de club uitgestippelde technische beleid. “Hij was niet meer te vermurwen om het op onze manier te doen, technisch en tactisch. Resultaat is belangrijk, maar beleid en perspectief nog belangrijker. Dat laatste was er te weinig. Wij herkenden in niets meer het voetbal waar ADO Den Haag voor staat; aanvallen met passie, lef en Haagse bluf”, zo liet algemeen directeur Mohammed Hamdi weten aan De Telegraaf.

Rankovic werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als de opvolger van Alan Pardew, nadat hij eerder als assistent van Henk Fraser bij Vitesse en Sparta Rotterdam had gewerkt. Na het besluit om afscheid te nemen van Rankovic, heeft de clubleiding van ADO snel doorgeschakeld en Brood weten te strikken als diens opvolger. De 58-jarige trainer zat zonder club, nadat hij in december 2019 werd ontslagen bij NAC Breda.