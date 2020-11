Prachtgoal van Sleegers besluit dramatische avond voor hekkensluiter van KKD

FC Dordrecht heeft maandagavond andermaal een forse nederlaag geleden. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie ging in het Jan Louwers Stadion met 5-1 onderuit tegen FC Eindhoven. Mawouna Amevor, Hugo Botermans, Brian De Keersmaecker, Jort van der Sande en Joey Sleegers verzorgden de doelpuntenproductie namens de thuisploeg, terwijl Kevin Vermeulen de eer wist te redden voor FC Dordrecht.

Het is voorlopig op zijn zachtst gezegd nog niet het seizoen van FC Dordrecht. Na 11 wedstrijden dragen de Schapenkoppen de rode lantaarn in de Keuken Kampioen Divisie, met slechts 5 punten en een negatief doelsaldo van 25. Na de eerste helft werd al duidelijk dat er voor FC Dordrecht weinig te halen viel in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Met veertien minuten op de klok bracht Amevor met het hoofd de thuisploeg op voorsprong na een vrije trap van Bourdouxhe, al zag FC Dordrecht-doelman Anthony Swolfs er bij die treffer ook niet goed uit.

Nadat Van der Sande nog twee grote kansen onbenut had gelaten, liep FC Eindhoven kort voor rust verder weg bij FC Dordrecht. Botermans tilde de marge naar twee, waarna De Keersmaecker drie minuten later de 3-0 aantekende. Toen Vermeulen vrijwel direct na rust een treffer voor FC Dordrecht op het scorebord bracht, leek het er heel even op dat de wedstrijd nog spannend zou kunnen worden. Zeker toen Nikolas Agrafiotis de 3-2 leek binnen te koppen, maar wegens buitenspel ging er een streep door die treffer.

Vijf minuten na de afgekeurde treffer van Agrafiotis maakte FC Eindhoven een einde aan alle aspiraties van FC Dordrecht. Van der Sande schoot op aangeven van Jacky Donkor vanaf de rand van het strafschopgebied de 4-1 binnen. Het fraaie slotakkoord werd in minuut 85 verzorgd door van een blessure teruggekeerde Sleegers, die na een voorzet van Van der Sande de bal met een subtiele voetbeweging in de verre hoek achter FC Dordrecht-doelman Swolfs plaatste en de eindstand daarmee op 5-1 bepaalde.

