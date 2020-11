De Mos zeer lovend over PSV'er: 'De eerste die bij mij op het bord zou staan'

Aad de Mos begrijpt de kritiek op Pablo Rosario niet. Rond de middenvelder van PSV hangt onterecht een wat negatief sentiment, zo constateert de analist. Rosario had zondag tegen Willem II (3-0 winst) opnieuw een basisplaats en was belangrijk door een fraaie assist te leveren op Philipp Max bij het tweede doelpunt. "Hij is gewoon een prima speler", zegt De Mos in gesprek met Rik Elfrink in een item voor het Eindhovens Dagblad.

De Mos noemt Rosario verder een 'complete middenvelder die een bal kan afpakken'. "Scorend vermogen hoeft hij niet te leveren, want je hebt bij PSV zoveel diamanten voorin lopen die een goal kunnen maken." Rosario staat inderdaad niet bekend om zijn vele doelpunten: de 23-jarige middenvelder staat na 78 Eredivisie-duels op 2 goals. Rosario keerde onlangs terug van een coronabesmetting en kreeg van trainer Roger Schmidt direct weer het vertrouwen. De Mos begrijpt dat. "Het zou bij mij de eerste zijn die op het bord staat. Het zijn niet altijd de beste elf die spelen, in de ogen van het publiek dan, maar je moet wel zorgen voor balans, waardoor die andere spelers als Cody Gakpo, Mario Götze, Donyell Malen en Eran Zahavi kunnen functioneren. Hij is daar een belangrijke schakel in."

Ook gaat De Mos in op de rentree van aanvoerder Denzel Dumfries, die tegen Willem II eveneens terugkeerde van een corona-infectie. "Het was natuurlijk een cadeautje voor Schmidt en heel PSV dat Dumfries er weer bij was. Wat ik miste in deze ploeg is een leider. Iemand die eens een keer tegen doelman Yvon Mvogo zegt 'dat gebeurt niet meer', en zich kwaad maakt. Dumfries is het type die zich ook kwaad gaat maken, dat wordt geaccepteerd door de rest van de groep. Die heb je ook nodig. Om kampioen te worden heb je niet alleen goede voetballers nodig, maar ook een of twee leiders. Dat heeft Ajax nu wel met Davy Klaassen, Dusan Tadic en Daley Blind. Dat zijn jongens in de as, dat moet PSV ook gaan creëren. Als het niet loopt, dat men elkaar in het veld echt de waarheid zegt."

Volgens De Mos heeft PSV dit seizoen een uitstekende selectie. Het elftal dat Schmidt zondag tegen Willem II opstelde, is naar verwachting van de analist de basis. Daarin zijn Gakpo en Götze de aanvallende middenvelders en zit Mohamed Ihattaren op de bank. "Al zijn aankopen staan erin, behalve Adrian Fein. En je bent zo sterk als je bank. Met Ihattaren, Fein, Nick Viergever, Noni Madueke en noem maar op heb je een heel sterke bank. Dan moet je voor de titel spelen, en dat gaan ze ook doen."

Tot slot spreekt De Mos zich lovend uit over Götze. "Ik vind hem een beetje een trainer in het veld. Hij gaat de eerste tien minuten aan de zijkant van het veld kijken waar de sterke en zwakke punten van de tegenstander liggen. Als hij dat geanalyseerd heeft komt hij naar het midden toe en gaat hij beginnen. Dan laat hij anderen ook beter spelen. Ik denk dat ze zich aan hem optrekken. Niet alleen tijdens de wedstrijd, ook tijdens trainingen en in gesprekken met hem. Ik heb begrepen dat het een zeer aangename jongen in de groep is."