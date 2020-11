Sporting-talent Tavares (18) per ongeluk in de borst geschoten bij tankstation

Bruno Tavares is afgelopen weekeinde gewond geraakt, nadat hij per ongeluk met een pistool in zijn borstkas werd geschoten. Verschillende Portugese media melden dat de achttienjarige vleugelaanvaller, die te boek staat als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding van Sporting Portugal, na het schietincident naar het ziekenhuis is gebracht, maar buiten levensgevaar verkeert. De politie zoekt nog uit hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Er wordt in Portugal gemeld dat Tavares in de nacht van zaterdag op zondag met een aantal vrienden rondhing in een auto bij een tankstation in Corroios, een gebied ten zuiden van Lissabon. A Bola schrijft dat een van zijn vrienden in de auto zat te spelen met een pistool, waarna er per ongeluk een kogel werd afgevuurd die Tavares in de borstkas terechtkwam. Volgens Observador heeft de dader direct na het incident de benen genomen en zijn wapen meegenomen.

Tavares moest worden overgebracht naar een ziekenhuis in Almada, maar raakte niet levensbedreigend gewond. Het talent van Sporting heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en de politie heeft een onderzoek geopend naar het incident. Dat wordt nauwlettend gevolgd door Sporting, dat van plan is om op basis van het politierapport de disciplinaire maatregelen voor Tavares te bepalen. De komende dagen zal hij in ieder geval nog niet op het trainingscomplex van de Portugese topclub verschijnen.

Observador schrijft dat het incident een stuk slechter had kunnen aflopen voor Tavares, als de kogel net op een andere plek in zijn borst terecht was gekomen. De jeugdinternational van Portugal speelt al zijn hele leven voor Sporting, met uitzondering van een uitstapje van een jaar bij stadgenoot CF Belenenses. Tavares, die normaal gezien zijn wedstrijden in de Onder-23 speelt, verlengde onlangs zijn contract bij Sporting tot medio 2025 en trainde al verschillende keren met de hoofdmacht mee.