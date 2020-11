Depay: ‘Toen ik dat zag, heb ik woorden gebruikt die ik niet kan herhalen'

Het Nederlands elftal is maandag weer bij elkaar gekomen voor de interlands tegen Spanje, Bosnië-Herzegovina en Polen. Virgil van Dijk is daar voor het eerst niet bij, aangezien de centrumverdediger van Liverpool momenteel revalideert van een zware knieblessure. Memphis Depay is in gesprek met FOX Sports hard voor Everton-doelman Jordan Pickford, die met een charge tijdens het duel tussen Everton en Liverpool de blessure van Van Dijk veroorzaakte.

Van Dijk moest zich een maand geleden al in de elfde minuut van de derby tussen Everton en Liverpool (2-2) laten wisselen, nadat Pickford met zijn voeten vooruit uitkwam en daarna in botsing kwam met de verdediger. Hij greep naar de knie en kon nog lopend het veld verlaten, maar Liverpool communiceerde in de dagen erna al snel dat Van Dijk geopereerd diende te worden. “Ik zag de overtreding zelf niet, ik moet zeggen dat ik hem daarna van het veld zag lopen. Toen ik de overtreding zag, heb ik wel wat woorden gebruikt die ik niet kan herhalen”, zegt Depay over het moment waarop Van Dijk geblesseerd raakte.

“Hoe je zo iemand kan blesseren, is bizar voor mij. Maar daar laat ik het bij. Het is heel teleurstellend en doet pijn bij iedereen in het team. Ook bij iedereen om hem heen. Voor hem het meeste. We kunnen hem alleen maar heel erg steunen. Ik heb het bewandeld, dus ik weet hoe het voelt. In dat opzicht ben ik er voor hem”, gaat de aanvaller van Olympique Lyon verder. Hij liep afgelopen jaar zelf een kruisbandblessure op en keerde na een intensief revalidatieprogramma sneller dan gedacht terug op het veld.

“Virgil is een van de belangrijkste mannen op het veld en ook daarbuiten. Het is heel erg zuur dat het gebeurd is, maar ik weet dat hij mentaal sterk is en dat dit hem sterker gaat maken”, voegt Depay toe in een interview met de NOS. “Het is zoeken in het begin. Je probeert het beste voor jezelf te regelen. Er komt veel van buiten op je af. Je moet daar de rust in vinden en je keuzes maken. Ik heb gezegd dat hij moet doen wat voor hem goed voelt en dat heeft hij gedaan.”

Het is voorlopig nog onduidelijk of Van Dijk tijdig kan herstellen voor het EK van komende zomer. “Met Gods wil komt Virgil snel terug”, zegt Georginio Wijnaldum in gesprek met Voetbal International over zijn ploeggenoot bij Liverpool. “Het is een moeilijke tijd voor hem, dit is het ergste wat je als voetballer kan meemaken. Je gaat door een hel. Maar ik vind dat hij heel sterk is. We FaceTimen af en toe en dat is heel prettig.”