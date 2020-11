Riechedly Bazoer wordt flink gestraft voor trap op Sergio Peña

De aanklager betaald voetbal heeft Riechedly Bazoer een schikkingsvoorstel gedaan van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn rode kaart tegen FC Emmen (3-1 winst). Zijn werkgever Vitesse laat weten het voorstel te hebben geaccepteerd, waardoor de 24-jarige centrumverdediger annex middenvelder de duels met FC Groningen en Fortuna Sittard moet missen.

Bazoer werd tegen Emmen na een klein half uur van het veld gestuurd. De zesvoudig Oranje-international probeerde met een hoog geheven been de bal te onderscheppen van Sergio Peña, maar kwam in plaats daarvan met zijn noppen terecht op het been van zijn tegenstander. Scheidsrechter Jeroen Manschot liet het incident aanvankelijk gaan, maar besloot na inmenging van de VAR en het bekijken van de beelden alsnog tot rood.

Vitesse was op dat moment al verzekerd van een 2-0 voorsprong tegen Emmen, doordat Oussama Tannane via een penalty en een schot vanaf de rand van de zestien twee keer had gescoord. De Arnhemmers hadden nauwelijks moeite om in ondertal op de been te blijven tegen de Drenthenaren en kwamen via Loïs Openda zelfs op 3-0. Emmen zette in de tweede helft nog wel aan, maar meer dan een intikker van Michael de Leeuw zat er niet in voor de ploeg van Dick Lukkien: 3-1.

Onder trainer Thomas Letsch is Bazoer uitgegroeid tot een van de dragende spelers van Vitesse. De voormalig Ajacied is door de Duitse oefenmeester teruggeschoven van het middenveld naar de verdediging en miste tot aan de wedstrijd tegen Emmen slechts drie speelminuten. Bazoer maakte in acht Eredivisie-duels dit seizoen één doelpunt (tegen zijn voormalige club Ajax).