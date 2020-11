Braziliaanse Olympische ploeg ziet één van twee Ajacieden afvallen

Antony heeft zich afgemeld voor het Braziliaanse Olympische elftal, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. De twintigjarige vleugelspits ondervindt te veel hinder van de spierblessure die hij zondag opliep tegen FC Utrecht (0-3 winst), waarvoor hij zich in de rust liet wisselen voor David Neres. Laatstgenoemde is wél van de partij in de aanstaande wedstrijden van Brazilië Onder-23 tegen Saudi-Arabië en Egypte.

Om privacyredenen geeft Ajax niet duidelijk aan wat de aard van de kwetsuur van Antony is; de Amsterdammers houden het op 'klachten aan zijn linkerbovenbeen'. Het is dan ook onduidelijk hoe lang de rechtsbuiten uit de roulatie zal zijn. Te zien was wel dat Antony tegen FC Utrecht op slag van rust meerdere keren naar zijn hamstring greep.

"Het is de achterkant van zijn been en zullen we moeten bekijken", zei trainer Erik ten Hag na afloop. "We moeten het de eerste 24 uur even loslaten en daarna een diagnose stellen." Antony miste gedurende het huidige seizoen één wedstrijd bij Ajax, namelijk het Champions League-duel met Liverpool (0-1 verlies). Toen gingen diverse media uit van een coronabesmetting, al werd dat door Ajax niet bevestigd. Antony staat in de Eredivisie na acht duels op vier doelpunten en twee assists.