Jong talent verdrijft Adama Traoré uit basis: ‘Het ziet er veelbelovend uit’

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Pedro Neto, die hard op weg is om Diogo Jota te doen vergeten bij Wolverhampton Wanderers.

Door Thijs Verhaar

In één week tijd een nieuw, vijfjarig contract tekenen, voor het eerst deel uitmaken van de Portugese nationale selectie en ‘de nieuwe Diogo Jota’ genoemd worden. Dat is in een notendop wat de twintigjarige Pedro Neto momenteel meemaakt bij Wolverhampton Wanderers, dat hem vorig seizoen als tamelijk onbekende speler van Lazio oppikte en hem sindsdien heeft geboetseerd tot een zeer waardevolle speler in de Premier League. De rechtsbuiten kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten en is sinds deze zomer basisspeler in het elftal van trainer Nuno Espirito Santo, waar hij de concurrentiestrijd met Adama Traoré, vorig seizoen nog blikvanger, voorlopig heeft gewonnen.

“Neto is altijd al getalenteerd geweest en nu begint het er steeds meer uit te komen. Hij heeft zijn kansen gepakt en het ziet er veelbelovend uit”, stelt clubicoon John Richards in gesprek met Express & Star. “Ik vind het een compliment voor de scouting dat ze steeds spelers weten te vinden die perfect in de specifieke speelstijl van de trainer passen. Hij heeft er echt een neusje voor om talent te herkennen”, prijst de oud-spits, die zelf 194 keer scoorde voor the Wolves. “Het is niet niks om in een topcompetitie als de Premier League te spelen, maar op de een of andere manier flikt hij het toch steeds weer om relatief onbekende spelers binnen de kortste keren tot volle wasdom te laten komen.”

Pedro Neto scoort uitstekend op aanvallend gebied, maar blinkt ook uit in defensief opzicht.

De snelle Neto speelde in de jeugd voor diverse Portugese profclubs, maar tekende uiteindelijk zijn eerste contract bij Braga, dat hem in 2017 als zeventienjarige liet debuteren tegen CD National. Binnen tien minuten maakte hij zijn eerste goal en dat overtuigde de Italiaanse topclub Lazio. De Romeinen huurden hem voor twee seizoenen met een verplichte optie tot koop ter waarde van elf miljoen euro. Een droomhuwelijk werd dat allerminst, want pas halverwege de tweede jaargang mocht hij zijn eerste minuten maken in de hoofdmacht. Uiteindelijk speelde hij slechts 56 minuten mee, verspreid over vijf duels. Groot was daarom de verbazing bij de fans dat de Portugees toch nog met een winst van bijna zeven miljoen euro werd verkocht.

Neto begrijpt dan ook goed dat men in Engeland niet goed wist wat men van hem moest verwachten. “Ik denk dat niemand in het begin wist wat mijn niveau zou zijn”, bekende de Portugees afgelopen weekend aan Sky Sports. “Gelukkig heb ik de fans en iedereen die ons wel eens ziet spelen laten zien dat ik tot heel goede dingen in staat ben.” De jongeling beschikt over enorm veel snelheid en is met zijn geringe lengte van 1.73 meter een zeer wendbare speler, hetgeen hem helpt om ook in de kleine ruimte de controle te behouden. Wat vooral opvalt is dat hij ook bijzonder veel defensief werk verricht en dan toch nog de inhoud heeft om ook voorin met zijn ijzersterke linker voor gevaar te zorgen bij de vijandelijke doelmond.

Pedro Neto zakt nimmer door de ondergrens en heeft zich recent ook bewezen bij Jong Portugal.

In de Portugese jeugdelftallen werd hij vooral als rechtsbuiten opgesteld, wat hem de gelegenheid bood om naar binnen te trekken en te scoren. Daarmee trok hij in 2016 al de aandacht van José Mourinho, die navolging kreeg van clubs als Barcelona en Manchester City die allen op zijn handtekening aasden. Hij koos echter voor de kans op speeltijd bij Lazio en alleen Wolverhampton durfde het na dat mislukte avontuur nog aan om hem het vertrouwen te geven. Met veel succes, want in zijn eerste seizoen in Engeland kwam hij al tot 5 goals en 5 assists in 44 optredens. Slechts veertien keer was hij een basisspeler en dat aantal heeft hij dit seizoen al bijna geëvenaard, want hij mocht dit seizoen tot nu toe elke keer starten.

FootballCritic beschouwt hem momenteel als een van de best spelende voetballers van the Wolves en is vol lof over zijn progressie. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Neto (73) keurig te noemen. Hij wordt door FootballCritic momenteel op gelijke waarde geschat als bijvoorbeeld Callum Hudson-Odoi, die zichzelf al international van Engeland mag noemen.

Pedro Neto presteert op dit moment even goed als Pione Sisto (Midjylland) en Jesper Karlsson (AZ).

Neto is op zijn beurt hard op weg om zijn debuut voor de Portugese nationale ploeg te maken, want hij zit voor het eerst bij de nationale selectie. Hij heeft die uitverkiezing niet te danken aan een bizar moyenne, want dat is met 1 goal en 2 assists vooralsnog niet indrukwekkend te noemen. Wel werkt hij ontiegelijk hard voor zijn ploeg en dat is ook de reden waarom hij sterspeler Adama Traoré op de bank houdt bij the Wolves. Er is in de hele Premier League niet een aanvaller die vaker balbezit veroverde en met zijn defensieve inzet zorgt hij simpelweg voor meer balans in het sowieso al lastig te bespelen elftal van Nuno Espirito Santo. Neto is geen glamoureuze dribbelaar, maar laat de mensen om zich heen wel veel beter spelen.

Hij is altijd de eerste die druk zet en heeft afgelopen zomer keihard gewerkt aan zijn vermogen om de juiste keuzes te maken onder hoogspanning. Dat was een minpunt in zijn spel, maar hij is nu veel dreigender geworden op de vijandelijke helft. Tot nu toe heeft hij dit seizoen al veertien keer een teammaat in scoringspositie gebracht, maar dat werd pas twee keer omgezet in een doelpunt. Ter vergelijking heeft Harry Kane bij Tottenham Hotspur evenveel mogelijkheden gecreëerd en hij heeft reeds acht assists op zijn naam staan. Met iets meer geluk had Neto dus al wel de cijfers van een assistkoning gehad en die status gaat hem in de toekomst ongetwijfeld toekomen nu hij steeds meer naam voor zichzelf maakt in het Molineux Stadium.

Veel is daarbij te danken aan het vertrek van sterspeler Diogo Jota. Hij verkaste voor aanvang van het seizoen naar Liverpool, waar hij direct veel indruk weet te maken. “Toch was het voor Wolverhampton het juiste moment om hem te laten gaan”, redeneert clubwatcher Tim Spiers van the Athletic in een betoog op Twitter. “Ik ben heel blij voor hem dat hij het nu zo goed doet bij Liverpool, waar hij met betere spelers speelt en nog meer kan excelleren. Het heeft geen zin om te vragen of hij hetzelfde had kunnen bereiken bij Wolves, want dat kon niet. Hij had zijn plafond bij de club bereikt en zelfs de trainer gaf aan dat hij geen stappen meer kon maken. De club zet nu vol in op Neto en hij heeft terecht een nieuw, vijfjarig contract gekregen. Hij is de nieuwe Jota.”