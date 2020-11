René Eijer ligt met zware coronaklachten in ziekenhuis

René Eijer ligt sinds ongeveer twee weken in het ziekenhuis met zware coronaklachten, meldt De Limburger maandag. De voormalig trainer van Fortuna Sittard werd opgenomen omdat hij als gevolg van een besmetting met het coronavirus een longontsteking had. Hij kampte bovendien met koorts.

Eije laat weten zich inmiddels weer beter te voelen, maar hij kampt met veel krachtsverlies. Er wordt gezocht naar een plek om te revalideren. Zijn vrouw spreekt van een 'heel lange weg'. "Het is echt heftig", geeft ze aan. Eijer, voormalig middenvelder van Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Vitesse, stond in het seizoen 2018/19 samen met Kevin Hofland voor de groep bij Fortuna Sittard.

Ondanks een doorlopend contract vertrok Eijer toen na een jaar. Dat was mede het gevolg van gezondheidsproblemen: de trainer kampt al jaren met de ziekte MS. "Ik kan me weliswaar zonder moeite op het veld begeven, maar als er zaken voorgedaan moeten worden dan moet ik afhaken. Bijvoorbeeld als je als staf meer met linies wil trainen. Ik kan daaraan minder toevoegen, waardoor ik een stuk minder voldoening uit mijn job haal", legde hij toen uit.

Eijer, 57 jaar, is momenteel trainer van de derdedivisieclub EVV. Hij was in het verleden actief als jeugdtrainer bij Vitesse, Fortuna Sittard en PSV, als scout bij VVV en Roda JC Kerkrade, als assistent van Aad de Mos bij de Verenigde Arabische Emiraten en van Jan Versleijen bij Al-Jazira en tot slot was hij ook werkzaam als trainer van de nationale ploeg van Oman Onder-19.