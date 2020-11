Ajax blijft Feyenoord en PSV voor en verleent één club in Europa voorrang

Van alle voetballers die momenteel actief zijn in een van de competities in Europa, hebben 77 spelers hun opleiding genoten bij Ajax. Daarmee staat de Amsterdamse club op de tweede plaats op de ranglijst van Europese clubs: alleen Partizan Belgrado leidde meer spelers op die momenteel uitkomen in een UEFA-competitie, becijfert het Zwitserse onderzoeksbureau CIES.

Het CIES publiceert maandag een lijst van de 52 clubs die de meeste spelers opleidden die actief zijn in een Europese competitie. Om te bepalen wanneer een speler door een club is opgeleid, hanteert het CIES dezelfde definitie als de UEFA: tussen zijn 15de en 21ste levensjaar moet een speler minstens drie volledige seizoenen bij een club hebben gespeeld. Volgens die definitie is Frenkie de Jong bijvoorbeeld een jeugdproduct van Ajax, ondanks dat hij het grootste gedeelte van zijn jeugdopleiding doorbracht bij Willem II.

Partizan leidt de dans met 85 spelers. Met 77 spelers staat Ajax alleen op de tweede plaats; de top vijf wordt gecompleteerd door Dinamo Zagreb (71), Dynamo Kiev (69) en Shakhtar Donetsk (67). PSV staat op de negentiende plaats met 45 spelers en blijft nummer twintig Feyenoord (43) nipt voor. Verder komen er geen Nederlandse clubs voor op de ranglijst. Grote clubs als Real Madrid (63 spelers), Barcelona (50), Arsenal (39), Manchester United (35), Manchester City (32), Atlético Madrid (30) en Chelsea (29) staan ook op de ranglijst, maar vallen allemaal buiten de top vijf. Real Madrid neemt de zesde plaats in en is daarmee de hoogst genoteerde club uit een van de grote vijf competities.

Het CIES heeft tevens een aparte variant van de ranglijst opgesteld, waarin per voetballer rekening wordt gehouden met het aantal competitiewedstrijden dat hij in het afgelopen jaar heeft gespeeld, op welk niveau die wedstrijden plaatsvonden en wat hun leeftijd is. Er rolt per criterium een gemiddelde score uit van de opgeleide spelers per club. Op die manier is een 'gewogen score opgesteld dat het trainingswerk van de club reflecteert'. Op die ranglijst gaat Benfica aan kop, gevolgd door Ajax, Barcelona, Real Madrid en Dinamo Zagreb. Feyenoord is in die variant terug te vinden op plaats 22, terwijl PSV de 30ste plek inneemt.

Als enkel gekeken wordt naar de voetballers die actief zijn in de grote vijf competities, Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk, dan is de jeugdopleiding van Real Madrid hofleverancier met 43 spelers. Op die ranglijst volgt Barcelona met 32 spelers. Olympique Lyon heeft 31 opgeleide voetballers rondlopen op de Europese velden; Ajax staat op die lijst vijftiende met 20 spelers. Het is de hoogst genoteerde club die zelf niet actief is in de Premier League, LaLiga, de Serie A, de Bundesliga of de Ligue 1.

De resultaten van het CIES zijn hier te bestuderen.