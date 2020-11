‘Barcelona is na zaterdag nog sterker overtuigd van Memphis Depay’

Barcelona gaat zich in januari opnieuw melden voor Memphis Depay, zo verzekert Sport maandag. Het bleek afgelopen zomer niet mogelijk om de aanvaller los te weken bij Olympique Lyon, maar de club van trainer Ronald Koeman is nog altijd geïnteresseerd. De ernstige blessure van Ansu Fati heeft de noodzaak voor de komst van Depay alleen maar versterkt, schrijft de sportkrant.

Fati liep zaterdag een scheurtje in zijn meniscus op tijdens de competitiewedstrijd tegen Real Betis (5-2). Hij ontkomt naar verwachting niet aan een operatie; Pedro Luis Ripoll, hoofd orthopedische chirurgie en traumatologie in het ziekenhuis van Murcia, zei zaterdag uit te gaan van een absentie van drie tot vijf maanden. Barcelona had al het plan om zich in de winter opnieuw te melden voor Depay en is nog meer overtuigd geraakt van die zet na de blessure van Fati, aldus Sport.

Het interim-bestuur van Barcelona onder leiding van Carles Tusquets zal groen licht geven voor de komst van Depay als er ruimte in de selectie wordt vrijgemaakt middels het vertrek van een of meerdere spelers, zo is de verwachting. Barça zou al een akkoord hebben bereikt met de spits van het Nederlands elftal. Omdat hij een aflopend contract heeft, zou Depay in januari relatief goedkoop zijn voor de grootmacht uit LaLiga. Olympique Lyon hoopt de transfersom middels bonussen en een doorverkooppercentage toch nog op te krikken.

Zondagavond won Depay met Olympique Lyon van streekgenoot Saint-Étienne (2-1) en kon tegenover Téléfoot niet beloven dat hij het seizoen afmaakt in Frankrijk. "Deze vraag krijg ik vaak, maar ik ga geen beloften doen waarvan ik niet zeker weet dat ik ze kan nakomen. Ik denk dat Lyon er het beste van moet maken nu ik hier ben en dat geldt ook voor mij", zei Depay. "Dat probeer ik iedere dag te doen. Dat kun je checken bij de mensen om me heen: ik werk hard en probeer iedere dag positief te benaderen."