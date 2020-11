Ideale vervanger Van Dijk aangewezen: ‘Dat is echt de beste optie’

David Alaba zou de ideale vervanger zijn van Virgil van Dijk in het centrum van de Liverpool-verdediging, zo oordeelt Danny Murphy. De oud-middenvelder van de Engelse kampioen, thans werkzaam als analist op de Engelse televisie, denkt dat het voor Liverpool belangrijk is om een defensieve kracht te halen die zich al op het allerhoogste niveau in Europa heeft bewezen.

Liverpool moet het naast van Dijk voorlopig ook doen zonder Joël Matip, waardoor Murphy denkt dat er zaken moeten worden gedaan in januari. "Alaba zou met zijn kwaliteiten een ideale match zijn met Liverpool", laat de analist optekenen in de Engelse media. "Het is echt een geweldige speler. Voor Jürgen Klopp is het van belang dat de balans van de selectie in orde is wanneer iedereen fit is op de lange termijn. Je kunt echter ook voor de korte termijn kiezen en voor de beste optie gaan. Dan kom je vanzelf bij Alaba uit."

"Als ik het voor het zeggen zou hebben bij Liverpool zou ik het wel weten", vervolgt Murphy zijn relaas over zijn voormalig werkgever. "Je kunt namelijk nooit genoeg topspelers in je selectie hebben. Hij brengt bepaalde kwaliteiten met zich mee en zorgt er tevens voor dat Klopp over meer opties beschikt achterin." Murphy waarschuwt echter dat het binnenhalen van de Oostenrijker geen gemakkelijke klus is. "Er zullen ongetwijfeld een hoop kapers op de kust zijn voor Alaba."

Volgens BILD wordt Alaba nadrukkelijk gevolgd door Paris Saint-Germain, Juventus en Manchester City, al zou hij zelf de voorkeur geven aan Barcelona of Real Madrid. De centrumverdediger annex linksback zag onlangs een contractvoorstel ingetrokken worden door Bayern, dat niet langer wenste te wachten op een antwoord. Hierdoor bestaat de kans dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt uit München. Alaba liet vorige week maandag weten dat hij rustig blijft onder alle verhalen in de pers en binnenkort alles op een rijtje wil zetten wat betreft zijn toekomst op clubniveau.