Erik ten Hag geeft toe: ‘Het was onredelijk hoe hij werd benadeeld’

Erik ten Hag is lyrisch over het optreden van Zakaria Labyad in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (0-3) van zondag. De aanvallende middenvelder droeg bij aan het openingsdoelpunt van Davy Klaassen en kan volgens zijn trainer terugkijken op een 'uitstekende wedstrijd'. "Hij heeft een heel belangrijke rol gespeeld", oordeelt Ten Hag in De Telegraaf over het spel van zijn pupil.

Na ruim een uur spelen opende Ajax de score. David Neres werd de diepte ingestuurd door Dusan Tadic en slaagde erin om een voorzet te geven. Labyad wist de bal te verlengen, waarna Klaassen bij de tweede paal opdook en met een harde volley scoorde. Labyad, die tegenover zijn oude club stond, had voor het eerst sinds de competitiewedstrijd tegen FC Groningen (1-0 nederlaag) van 4 oktober weer een basisplaats bij Ajax. Hoewel het ruim een maand duurde voordat hij weer aan de aftrap van een wedstrijd mocht verschijnen, heeft Ten Hag niet getwijfeld aan Labyad.

"Omdat hij rendement heeft. Dat heeft hij het hele seizoen al en ook in de voorbereiding laten zien", legt de trainer uit. In de voorbereiding maakte Labyad een hattrick tegen FC Utrecht (5-1) en bezorgde hij Ajax oefenzeges op Hertha BSC (1-0) en FC Augsburg (1-0). In de Eredivisie kwam de 27-jarige creatieveling dit seizoen tot 1 doelpunt en 3 assists in 310 speelminuten; gemiddeld was hij iedere 77,5 minuten betrokken bij een treffer. Ten Hag erkent dat Labyad vorige maand, net als de hele ploeg, een 'zwakke wedstrijd' speelde. Het leidde ertoe dat hij zijn basisplek kwijtraakte.

"Zakaria had in dat duel ook geen rendement, maar nadat hij vervolgens uit het elftal ging, heeft hij zijn koppie niet laten hangen, weerbaarheid getoond. Door goed te trainen heeft hij deze kans verdiend", meent Ten Hag, die Labyad in twee eerdere competitieduels noodgedwongen wisselde. "Als mens was het moeilijk om hem eruit te halen, want het was onredelijk hoe hij werd benadeeld. Door rode kaarten (tegen Sparta Rotterdam en Vitesse, red.) moest hij twee keer worden gewisseld. En de vierde wedstrijd, tegen FC Groningen, had het hele team een off-day. Maar in de top is het niet altijd rechtvaardig."