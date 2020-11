Ibrahimovic legt cryptische post uit: ‘Ik wilde mensen in Zweden irriteren’

Zlatan Ibrahimovic is niet van plan om terug te keren in de nationale ploeg van Zweden. Vorige week plaatste de aanvaller van AC Milan een cryptisch bericht op Instagram dat door sommige voetballiefhebbers in Zweden werd opgevat als een hint naar een rentree. Ibrahimovic was naar eigen zeggen echter vooral uit op een reactie.

Vorige week maandag, daags nadat Ibrahimovic zijn ploeg een 1-2 zege op Udinese bezorgde met een laat doelpunt, publiceerde de routinier een foto van zichzelf in het shirt van Zweden. "Lang niet gezien", schreef hij daarbij. De 39-jarige Ibrahimovic speelde zijn laatste interland in 2016. Hij stopte na het EK als international en heeft 116 interlands op zijn naam staan, waarin hij 62 keer scoorde. Voorafgaand aan het WK 2018 gingen geruchten over een terugkeer, maar daar kwam het niet van.

Tegenover Sky Italia laat Ibrahimovic weten dat Zweedse voetballiefhebbers ook in de aanloop naar het EK van volgend jaar niet hoeven te hopen op een rentree. "Nee, ik wilde de mensen in Zweden gewoon irriteren." Ibrahimovic legt niet uit waarom hij dat wilde, maar vertelde in januari 2018 wel over zijn afkeer van de Zweedse pers. In een interview met Canal+ zei hij 'sluimerend racisme' te ervaren: hij wordt naar eigen zeggen ander behandeld dan andere Zweden.

Ibrahimovic wordt niet geaccepteerd zoals hij is, gaf hij toen aan. "Als een andere speler dezelfde fouten zou maken als ik, zouden ze hem verdedigen. Bij mij gebeurt dat niet. Maar dat is prima, daar word ik sterker van." Ibracadabra benadrukte dat hij het over racisme had. "Ik zeg niet dat het racistisch is, maar het is sluimerend racisme. Daar ben ik zeker van. Mijn naam is niet Svensson of Andersson. Als ik blond was, zouden ze mij nog verdedigen als ik bank had overvallen."

Zondagavond speelde Ibrahimovic nog een hoofdrol in de wedstrijd tussen AC Milan en Hellas Verona in de Serie A. Door een doelpunt van Ibrahimovic in de blessuretijd eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel. De veteraan voorkwam daarmee dat hij de schlemiel van de wedstrijd zou zijn, want eerder in de tweede helft miste hij voor de derde keer op rij een strafschop. Hij is dit seizoen daarmee de speler in de vijf Europese topcompetities met de meeste gemiste strafschoppen: drie stuks.