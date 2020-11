‘Verscherpte coronamaatregelen brengen CL-duel Liverpool in gevaar’

Het Champions League-duel van Liverpool met FC Midtjylland staat op losse schroeven, zo weet onder meer de Daily Mail maandag te melden. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen in Groot-Brittannië is de kans zeker aanwezig dat the Reds op 9 december niet aantreden voor het Europese treffen in Denemarken. De Britse overheid maakt namelijk geen uitzondering meer voor topsporters in het coronabeleid, zo klinkt het.

Personen die vanuit Denemarken terugkeren richting Engeland moeten voortaan verplicht twee weken in zelfisolatie. Tot dusver werd een uitzondering gemaakt voor Britse topatleten, maar met ingang van 7 november is dat niet langer het geval. Volgens de Liverpool Echo wordt er hierdoor bij Liverpool intern flink getwijfeld aan de uitwedstrijd tegen FC Midtylland in de groepsfase van het miljardenbal. Men overweegt om helemaal niet af te reizen naar Denemarken voor de slotwedstrijd in de poulefase.

Wat ook meespeelt is dat Liverpool in december te maken heeft met een overvolle speelkalender. De formatie van manager Jürgen Klopp speelt in de laatste maand van 2020 maar liefst acht wedstrijden, inclusief het Champions League-duel met Ajax op 1 december. Een verblijf van twee weken in zelfisolatie lijkt derhalve geen optie te zijn voor de regerend kampioen van Engeland.

Vanuit Denemarken, waar het coronavirus flink om zich heen slaat, zijn er zorgen over de interlandperiode van later deze maand. De Denen treden op 15 november aan tegen IJsland, dat op 18 november juist weer aantreedt tegen Engeland op Wembley. Er is reeds intensief contact geweest tussen de voetbalbonden van Engeland, Denemarken, UEFA en de Britse autoriteiten om de coronaproblematiek te bespreken. Ondertussen weigeren veel Engelse clubs om spelers naar Scandinavische landen af te laten reizen. Hierdoor is de kans groot dat onder meer Kasper Schmeichel (Leicester City) en Andreas Christensen (Chelsea) deze interlandperiode niet in actie komen.