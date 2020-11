Götze mag door lofzang Löw hopen op terugkeer in Duitse ploeg

Mario Götze werd niet opgeroepen voor de aankomende interlands van Duitsland. Toch wordt de middenvelder van PSV nadrukkelijk gevolgd door bondscoach Joachim Löw, zo weet BILD maandag te melden. De Duitse keuzeheer is onder de indruk van de prestaties van Götze, die zondag wist te scoren in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II.

De Duitse boulevardkrant acht een terugkeer van Götze bij die Mannschaft niet onmogelijk, ondanks de grote concurrentie op het middenveld. In een interview met Sportbuzzer zet Löw zelf de deur op een kier voor de 28-jarige spelmaker. "Ik vind dat Mario met PSV voor zichzelf de juiste keuze heeft gemaakt. We blijven hem op de voet volgen, zoveel is zeker." Er is geregeld contact tussen Götze en Löw. "Hij heeft mij op de hoogte gehouden", aldus de Duitse bondscoach.

Löw vindt het moedig dat Götze zijn loopbaan bij PSV een vervolg heeft gegeven. "In Duitsland is altijd alles op hem gericht geweest. Na het WK van 2014 liep hij steeds met een rugzakje rond, wat ongetwijfeld een zware last voor hem is geweest. Daarom ben ik ook zo blij met zijn goede start in Eindhoven. Hij ziet er fris en flexibel uit en lijkt weer plezier te hebben in het voetballen. Dat heeft een lichtvoetige speler die ook nog eens veelzijdig is zeker nodig", zo besluit Löw.

Götze schoot Duitsland in 2014 naar de wereldtitel met het winnende doelpunt in de finale tegen Argentinië (1-0). De middenvelder van PSV staat op 63 interlands in het shirt van de Duitsers, al was zijn laatste wedstrijd voor zijn thuisland alweer in 2017. Götze scoorde naast zijn treffer in de WK-finale nog eens zestien keer voor de viervoudig wereldkampioen.