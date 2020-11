De Telegraaf benoemt ‘grote kracht’ Daley Blind na zege Ajax in Utrecht

Ajax won zondag vrij eenvoudig van FC Utrecht (0-3) en voor Barry Opdam is dat reden om drie Ajacieden op te nemen in het Elftal van de Week van De Telegraaf. De rapporteur van de ochtendkrant, die jarenlang voor AZ uitkwam, is naast Dusan Tadic en Davy Klaassen zeer te spreken over de slimmigheid die Daley Blind aan de dag legde.

"Puur op basis van snelheid zou Blind er door menig aanvaller worden uitgelopen, maar zijn grote kracht is dat hij bijna altijd goed gepositioneerd staat", deelt Opdam een dag later complimenten uit aan de centrumverdediger van Ajax. De AZ'er zit Blind altijd slim de duels aangaan. "Tegen FC Utrecht werd Mimoun Mahi meermaals door de lucht aangespeeld. Blind sprong dan slim mee in zijn rug. Daarmee won hij het duel niet, maar maakte hij het zijn tegenstander wel dusdanig lastig dat Perr Schuurs de bal kon wegplukken."

Davy Klaassen: ‘We moeten Ryan af en toe een beetje afremmen’

Opdam vindt dat Ajax met het terughalen van Klaassen een gouden zet heeft gedaan op de transfermarkt. "Hij is voor mij nog steeds dezelfde speler als in zijn eerste periode bij Ajax, maar dan met wat meer bagage in zijn rugzak", zo oordeelt de voormalig verdediger over de aanjager van de Amsterdamse club. "Hij is een meester in het positie kiezen voor de goal. Klaassen ziet dat er een doelkans kan ontstaan, trekt een sprint en staat uiteindelijk op de goede plek." In de spitspositie komt Opdam bij Tadic uit. "Hij blijft continu doorjagen op de keeper. Die moet daardoor voor de lange bal kiezen en dat levert Ajax vaak balbezit op."

In de voorhoede krijgt Calvin Stengs de voorkeur boven Danilo van het goed presterende FC Twente. "Hij heeft een fantastische individuele actie, waardoor hij teamgenoten voor de goal kan zetten", aldus Opdam, die ook onder de indruk is van Marcos Senesi. "Feyenoord heeft lange tijd een gebrek gehad aan sterke centrale verdedigers, maar deze jongen vult zijn rol goed in. Hij straalt rust uit en schroomt niet om de duels aan te gaan. Dat geldt ook voor ploeggenoot Uros Spajic, die ik net zo goed op deze positie had kunnen zetten." Opdam verkiest Owen Wijndal op de linksbackpositie boven Philipp Max. De PSV-verdediger schuift door naar de positie van rechtsback.