‘Het loopt nu precies zoals Overmars en Ten Hag hebben geschetst’

Ryan Gravenberch heeft dit seizoen een vaste basisplaats bij Ajax. De achttienjarige middenvelder maakt tot dusver een goede indruk in het team van trainer Erik ten Hag en hij is zelf ook tevreden over zijn ontwikkeling. Door het aantrekken van Davy Klaassen heeft Gravenberch een ervaren speler aan zijn zijde en daar profiteert hij naar eigen zeggen van. “Het helpt echt dat Davy naast me staat. Hij heeft veel ervaring en coacht me de hele wedstrijd door. Communicatie is ontzettend belangrijk”, aldus Gravenberch.

De talentvolle Ajacied begon dit seizoen in alle competities negen keer als basisspeler. “Voordat ik mijn contract verlengde (tot de zomer van 2023, red.), heb ik de trainer gevraagd welke plannen hij met me had”, aldus Gravenberch tegenover De Telegraaf. “Marc Overmars en hij hebben geschetst hoe het zou gaan. En dat was eigenlijk precies hoe het nu loopt. Ik ben blij dat het is uitgekomen. Het gaat steeds beter. Vorig seizoen was het allemaal een beetje wankel, maar ik word steeds vaster aan de bal. Natuurlijk kunnen er ook nog dingen beter. Daar werk ik hard aan.”

Davy Klaassen: ‘We moeten Ryan af en toe een beetje afremmen’

Klaassen deed in het buitenland ervaringen op bij Everton en Werder Bremen. Door veel met de ervaren middenvelder te praten leert Gravenberch over de wetten van het topvoetbal. “Wat meer scoren, is ook een van mijn doelen. Al mag Davy wat vaker naar voren en moet ik soms in de achteruit”, vervolgt Gravenberch, die merkt dat hij al vooruitgang boekt. “Vorig jaar leed ik soms dom balverlies en stond ik verdedigend niet altijd goed gepositioneerd. Dat gaat dit seizoen al veel beter.”

Gravenberch kwam de afgelopen weken twee keer per week in actie in de Eredivisie en Champions League, terwijl hij zich nu weer mag melden bij Jong Oranje. Ondanks zijn jonge leeftijd is het voor hem goed te behappen. “Eerlijk gezegd heb ik helemaal geen last van kleine pijntjes. Ik voel me fit. In de slotfase van de wedstrijd tegen Midtjylland had ik de adem om door te gaan”, aldus Gravenberch, die het met Jong Oranje in de EK-kwalificatie gaat opnemen tegen Jong Wit-Rusland (15 november) en Jong Portugal (15 november). De ploeg van Erwin van de Looi is al geplaatst voor het EK van volgend jaar.