Hamdi hard voor Rankovic: ontslag komt twee maanden te laat

Aleksandar Rankovic werd zaterdagavond ontslagen als trainer van ADO Den Haag. Algemeen directeur Mohammed Hamdi licht in gesprek met De Telegraaf het ontslag van de coach toe. Hij geeft aan dat het al langer niet boterde tussen de trainer en clubleiding, en dat de club achteraf gezien beter in de voorbereiding al afscheid had moeten nemen van Rankovic.

Het rommelde al weken bij ADO Den Haag. Vorige week werd bekend dat assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp per direct geen deel meer uitmaakten van de technische staf. Na de 4-2 nederlaag tegen FC Twente kreeg Rankovic van zijn zaakwaarnemer Hakim Slimani te horen dat hij was ontslagen. Volgens Hamdi was het ontslag van de trainer onvermijdelijk. “We hebben een technisch beleid uitgestippeld, samen met ons icoon Martin Jol en die bewaakt dat beleid. Aanvankelijk committeerde Rankovic zich daaraan”, aldus Hamdi.

De directeur zegt dat Rankovic al snel zijn eigen gang ging. “Hij was niet meer te vermurwen om het op onze manier te doen, technisch en tactisch. Resultaat is belangrijk, maar beleid en perspectief nog belangrijker. Dat laatste was er te weinig. Wij herkenden in niets meer het voetbal waar ADO Den Haag voor staat; aanvallen met passie, lef en Haagse bluf. Het vertrouwen bij de spelers is broos, maar hoewel velen aan de kwaliteiten van onze spelersgroep twijfelen, zijn wij er honderd procent van overtuigd dat we ons met deze groep in de Eredivisie kunnen handhaven.”

Volgens Hamdi maakte Rankovic nog voor de start van het seizoen een grote fout door niet meer op te komen dagen als lid van het technisch hart. Martin Jol, het hoofd van het technisch hart, wilde met de trainer van ideeën wisselen, maar Rankovic had daar geen trek in. De trainer was het niet eens met het transferbeleid en uitte daar eerder deze maand nog kritiek op. “Toen, voor onze eerste wedstrijd tegen Heracles Almelo (9 september, red.), hadden we al afscheid van elkaar moeten nemen. Daarom is dit in onze ogen geen vroeg ontslag”, aldus Hamdi. “We hadden gehoopt dat Rankovic meer met de adviezen van Jol zou doen, maar daar bleek hij niet echt voor open te staan. Kwestie van karakter, van koppigheid, denk ik. Onverwacht na alle gesprekken die we vooraf met elkaar hebben gevoerd.”

Jol wil tegenover de krant niet ingaan op het vertrek van Rankovic, terwijl ook de ontslagen trainer zich nog niet heeft laten horen. Zijn zaakwaarnemer is momenteel bezig met de afwikkeling van zijn contract. “Beide partijen moeten hier lering uit trekken”, aldus Hamdi, die aangeeft dat hij niet het achterste van zijn toch laat zien omdat hij Rankovic niet verder wil beschadigen. “Ik hoop dat Ranko er iets van opsteekt en toch een mooie carrière als trainer kan maken.”