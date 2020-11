Studio Voetbal ontrafelt mysterie van gebaar Berghuis via ondertiteling

De spelers van FC Groningen probeerden Steven Berghuis zondag af te leiden voorafgaand aan diens strafschop. Bij een 1-0 stand ontfermde de aanvoerder van Feyenoord zich over een penalty, die hij overtuigend in de rechterbovenhoek mikte. Na zijn treffer maakte hij een gebaar waarvan niet direct duidelijk was wat hij ermee bedoelde, maar in de uitzending van Studio Voetbal werd het moment nader toegelicht.

Op beelden met ondertiteling is te horen dat een speler van Groningen probeert om zijn doelman Sergio Padt moed in te praten. De speler verwijst naar recente penaltymissers van Berghuis in de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1) van 20 september en in de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb (0-0) van 22 oktober. "Ser, hij heeft al een paar keer gemist. Je zit in zijn hoofd!", zo klinkt het. Nadat Berghuis de strafschop overtuigend benut, tikt hij meermaals op zijn hoofd en schreeuwt hij: "Niemand zit in mijn hoofd. Niemand!"

Het moment werd zondag al uitgelicht bij FOX Sports, al wisten de analisten niet wat Berghuis met zijn gebaar bedoelde. Presentator Pascal Kamperman gaf te kennen dat het hem aanvankelijk was ontgaan en dacht dat Berghuis wilde aangeven dat zijn ploeggenoten ‘gefocust’ moesten zijn. “Ja, ik weet het niet”, reageert Been. “Het is bij een 2-0 stand, ik weet niet wat hij ermee bedoelde. Ik zag het ook laat, omdat we op weg naar beneden waren. Maar hij schoot ‘m wel aardig in. Deze heeft Sergio Padt alleen gehoord.”

Berghuis verzorgde behalve zijn doelpunt ook een assist tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen (2-0 zege) en kreeg na afloop bij FOX Sports te horen dat hij de man van de wedstrijd was. “Man van de wedstrijd? Qua rendement wel”, antwoordde Berghuis daarop. “Lutsharel Geertruida ook, die breekt de wedstrijd open. Ik vond mezelf niet heel flitsend, maar dat gold voor de hele ploeg. FC Groningen speelde goed georganiseerd, we hebben niet de snelheid en het vermogen om dat kapot te spelen. Twee standaardsituaties blijken de details in de wedstrijd die je nodig hebt om te winnen. Dat is ook niet erg.”