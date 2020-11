Gouden wissel beslist Derby du Rhône voor Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft de Derby du Rhône tegen streekgenoot Saint-Étienne ternauwernood omgezet in een overwinning. Memphis Depay en consorten bogen een 0-1 achterstand om dankzij een dubbelslag van invaller Tino Kadewere en kwamen goed weg door een gemiste strafschop van de bezoekers in de slotminuten. Lyon klimt dankzij de overwinning naar de vijfde plaats met zeventien punten uit tien duels.

Al in de tweede minuut moest doelman Anthony Lopes van Lyon in actie komen om een treffer van Mahdi Camara te voorkomen. In de dertiende minuut belette hij ook Denis Bouanga het scoren. Tussendoor schoot Memphis Depay van afstand naast en zag Moussa Dembélé een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Dat overkwam hem na een halfuur opnieuw; niet veel later faalde Houssem Aouar in een één-op-één-situatie met doelman Jessy Moulin van Saint-Étienne.

Het was kortom opvallend dat er nog niet gescoord was, maar vijf minuten voor de pauze was het raak voor de bezoekers. Doelman Lopes probeerde een voorzet van Bouanga te verwerken, maar bokste de bal onbedoeld in het eigen doel: 0-1. Na de pauze kwam Lyon echter op gelijke hoogte dankzij Kadewere. Halverwege de tweede helft koos Depay verrassenderwijs voor een korte vrije trap richting Maxwel Cornet, die Kadewere in staat bracht om van dichtbij achter het standbeen af te ronden.

Zeventien minuten voor tijd besliste Kadewere de wedstrijd. Aan de linkerflank legde hij Camara in de luren en in het strafschopgebied sprintte hij ook langs Harold Moukoudi, om vervolgens in de korte hoek af te roden. Saint-Étienne kreeg twee minuten voor tijd een uitgelezen kans om een punt mee te nemen, maar na een handsbal van Jean Lucas Oliveira in het strafschopgebied schoot Bouanga vanaf elf meter naast het doel.