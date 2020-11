Dikke nederlaag voor Real Madrid na drie strafschoppen en eigen goal

Real Madrid heeft zondagavond een forse nederlaag geleden in LaLiga. Het team van Zinédine Zidane verloor met 4-1 bij Valencia en zakt naar de vierde plaats in de Spaanse competitie. Carlos Soler was zonder meer de hoofdrolspeler: hij nam in totaal vier strafschoppen, al moest hij de eerste overnemen. De middenvelder groeide uit tot de eerste speler met een hattrick aan rake strafschoppen in een LaLiga-wedstrijd sinds mei 1996. Een eigen goal van Raphaël Varane completeerde de rampavond van de regerend landskampioen, die nog dankzij een doelpunt van Karim Benzema op voorsprong was gekomen.

Na een ongekende eerste helft ging Valencia met een voorsprong van 2-1 de rust in. Het team van Javi Gracia begon goed aan de wedstrijd, maar al snel werd het een monoloog van Real Madrid. Het team van Zidane domineerde en nam na negentien minuten de leiding in Mestalla. Benzema ontving de bal op de rand van het strafschopgebied van Marcelo en loste een krachtig schot, dat nog licht door Uros Racic van richting werd veranderd. Jaume Domenech had geen antwoord op de inzet van de Fransman: 0-1.

Valencia boog de achterstand echter om in een voorsprong, al was er nogal wat te doen rondom de treffers. Een voorzet van José Luis Gayà ging tegen de arm van Lucas Vázquez en de arbiter wees naar de stip. Thibaut Courtois keerde de inzet van Soler, die de rebound tegen de paal schoot. Het was Yunus Musah die de bal alsnog in het doel mikte. De VAR wees er echter op dat zowel Musah als Vázquez te vroeg het strafschopgebied in was gekomen bij de elfmetertrap van Soler. Laatstgenoemde moest zodoende de penalty opnieuw nemen en mikte dit keer wél raak, al zat Courtois nog wel aan de inzet in de linkerhoek.

Vlak voor de pauze nam Valencia de leiding: na een lage bal vanaf de rechterkant raakte Raphaël Varane de bal half nét voor Courtois, waarna het leer met een boog nipt over de doellijn ging. De VAR moest eraan te pas komen om te zien dat de Belg het leer te laat uit zijn doel haalde: 2-1. Nog geen tien minuten na de onderbreking wees Jesús Gil Manzano opnieuw naar de stip. Courtois bracht half redding op een schot van Gayà, waarna Maxi Gómez de rebound wilde benutten en het slachtoffer van een overtreding van Marcelo werd. Opnieuw nam Soler de penalty voor zijn rekening: hij koos dit keer voor de rechterhoek, net als Courtois, maar de 3-1 verscheen desondanks op het scorebord.

Het duel ging daarna ietwat op en neer, met kansen voor Gayà en Marco Asensio. Na een handsbal van Sergio Ramos kwam de VAR echter opnieuw in actie en werd de bal wederom op de stip gelegd. Weer nam Soler achter de bal plaats, weer koos hij voor de rechterhoek en weer las Courtois zijn gedachten. De bal belandde echter weer tegen de touwen: 4-1. Zidane wijzigde zijn elftal in het restant van de tweede helft, maar Real Madrid was niet in staat om het duel nog enigszins spannend te maken.