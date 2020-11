Dumfries meldt zich alsnog bij Oranje; Ihattaren moet afzeggen

Denzel Dumfries meldt zich maandag alsnog bij Oranje. De vleugelverdediger van PSV werd aanvankelijk niet opgeroepen door bondscoach Frank de Boer. Maar door zijn ‘getoonde fitheid’ is Dumfries nu alsnog toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Spanje, Bosnië-Herzegovina en Polen. Tegelijkertijd haakt Mohamed Ihattaren af bij Oranje, omdat hij ziek is.

Dumfries werd recent positief getest op het coronavirus en moest daardoor vier wedstrijden van PSV aan zich voorbij laten gaan. De 24-jarige vleugelverdediger was zondagavond in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II voor het eerst weer van de partij bij de Eindhovenaren en speelde uiteindelijk negentig minuten mee. Klaarblijkelijk heeft Dumfries in dat duel dusdanig veel indruk gemaakt, dat men bij Oranje besloten heeft om hem alsnog aan de selectie toe te voegen.

Na afloop van het duel met Willem II zinspeelde Dumfries al op een uitnodiging voor Oranje. “Misschien komt er nog wel een verrassing bij het Nederlands elftal. Misschien zie ik jullie wel bij Oranje”, gaf Dumfries te kennen op de persconferentie. Tegenover de onverwachte uitnodiging voor de vleugelverdediger staat het afzeggen van Ihattaren, die ziek is en om die reden ontbrak bij PSV in het duel met Willem II.

Ihattaren wacht voorlopig nog op zijn debuut voor het Nederlands elftal en was in de vorige interlandperiode in oktober niet van de partij. Eerder op de dag moest ook Feyenoord-doelman Justin Bijlow zich met een tijdens de warming-up voor de wedstrijd tegen FC Groningen opgelopen blessure al afmelden voor het Nederlands elftal. Zijn vervanger in de selectie van Oranje is FC Twente-keeper Joël Drommel.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20:45 uur). Daarna komt Oranje in actie in twee Nations Leagueduels: zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt, en woensdag 18 november speelt het Nederlands elftal in Chorzów de uitwedstrijd tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20:45 uur.