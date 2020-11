Dit was het Weekend toont compilatie van ‘zeer gebrekkige techniek’ Ajacied

Kenneth Perez is niet erg gecharmeerd van Lassina Traoré. De spits van Ajax had een basisplaats in de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie, maar zijn techniek laat volgens de analist van FOX Sports te wensen over. Bij Dit was het Weekend wordt het optreden van de aanvaller in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (0-3) uitgelicht.

Traoré speelde een belangrijke rol voorafgaand aan de 0-2 van Ajax. Hij werd in het strafschopgebied gevloerd door Tommy St. Jago, die de spits van achteren neerhaalde. De daaropvolgende penalty werd benut door Dusan Tadic. "In penalty’s versieren is hij onderhand wel een kampioen”, doelt Perez op het feit dat Traoré tegen VVV-Venlo, Atalanta en FC Utrecht strafschoppen verdiende na een overtreding op hem. “Dat kan hij goed. Maar het fijne ontbreekt.”

In de uitzending wordt een compilatie getoond van ongelukkige momenten van Traoré: hij liet de bal meermaals van de voet springen, verstuurde rond het vijandelijke strafschopgebied onzuivere passes of slaagde er niet in om de bal in bezit te houden. "Het is niet mijn type spits", zegt de analist bij het bekijken van de beelden. "Ik vind dat hij een zeer gebrekkige techniek heeft. Ik wil graag een nummer negen met een goede kaats, iemand die anderen ook in stelling kan brengen."

Een Ajacied die Perez beter kan bekoren, is Davy Klaassen. De middenvelder opende de score na ruim een uur spelen en was ook in de voorbereiding op de 0-3 belangrijk. "Hij is een heel korte tijd een heel belangrijke speler geworden. Hij is een linie teruggegaan, maar komt op de juiste momenten nog steeds in het strafschopgebied", doelt Perez op het feit dat Klaassen niet als nummer 10 opereert, wat hij bij Werder Bremen soms wel deed. "Ajax heeft nu ook scorend vermogen vanuit de linie achter de nummer tien en dat is heel prettig. Hij speelt ook heel simpel."

Zijn goede vorm leverde Klaassen deze maand een plek op in de definitieve selectie van Oranje voor de interlands tegen Spanje, Bosnië-Herzegovina en Polen. Hij was de vervanger van de geblesseerde Marten de Roon. "Hij kan op de plek van De Roon spelen", luidt het oordeel van Ronald de Boer in de uitzending. "Wat De Roon doet bij het Nederlands elftal, kan hij ook prima. Hij kan heel sober spelen, hij kan de organisatie neerzetten en hij houdt het simpel. Dat heeft hij bij Ajax laten zien op een geweldig hoog niveau."