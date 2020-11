Ibrahimovic bij ongeslagen AC Milan in blessuretijd van schlemiel naar held

AC Milan heeft ternauwernood zijn eerste competitienederlaag van het seizoen voorkomen. Door een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic in blessuretijd eindigde het thuisduel met Hellas Verona in een 2-2 gelijkspel. De 39-jarige spits voorkwam daarmee dat hij de schlemiel van de wedstrijd zou zijn, want eerder in de tweede helft miste hij voor de derde keer op rij een strafschop. AC Milan blijft door de remise voorlopig de koploper in de Serie A, met een voorsprong van twee punten op naaste achtervolger Sassuolo.

De seizoensstart voor AC Milan verliep meer dan uitstekend, want voorafgaand aan het thuisduel met Hellas Verona gingen i Rossoneri ongeslagen aan kop in de Serie A. Met Zlatan Ibrahimovic heeft de ploeg van Stefano Pioli bovendien iemand in de gelederen die in een bloedvorm verkeert. De 39-jarige spits was dit seizoen reeds goed voor acht doelpunten en twee assists in acht officiële wedstrijden.

Zondag 8 november 2020

De goede voortekenen ten spijt, kende AC Milan een belabberde start tegen het dit seizoen eveneens goed presterende Hellas Verona. Nadat een kopbal van Federico Ceccherini aanvankelijk nog op de lat viel, was Antonín Barák er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te werken. Met pas achttien minuten op de klok wisten de bezoekers zelfs de marge te verdubbelen. Een afgeslagen vrije trap vanaf de zijkant viel op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Mattia Zaccagni, wiens schot via de voet van Davide Calabria achter AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma verdween.

Nog voor rust bracht AC Milan de spanning terug in de wedstrijd. Een inzet van Franck Kessié belandde via Giangiacomo Magnani in het doel. Nadat na rust eerst een doelpunt van AC Milan werd afgekeurd, kreeg de thuisploeg na ruim een uur spelen een buitenkans op de gelijkmaker. Kessié werd gevloerd in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Ibrahimovic faalde echter voor de derde keer op rij vanaf elf meter en is dit seizoen daarmee de speler in de vijf Europese topcompetities met de meeste gemiste strafschoppen: drie stuks.

Ibrahimovic was in de slotfase vervolgens andermaal erg dicht bij de 2-2. De Zweedse spits raakte eerst het houtwerk en zag daarna een inzet op wonderbaarlijke wijze gekeerd worden door Hellas Verona-doelman Marco Silvestri. In de laatste minuut leek AC Milan alsnog op gelijke hoogte te komen, toen Calabria raak schoot op aangeven van Ibrahimovic. De spits maakte bij het kopduel echter hands en dat werd door de VAR geconstateerd, waarna scheidsrechter Marco Guida het doelpunt besloot af te keuren. De 2-2 viel in de derde minuut van de blessuretijd alsnog, toen Ibrahimovic raakte kopte na een voorzet van Brahim Díaz.