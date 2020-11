Aston Villa trakteert ook Arsenal op beschamend pak slaag

Na Liverpool (7-2, in oktober) heeft ook Arsenal een forse nederlaag geleden tegen Aston Villa. The Villans, waar Anwar El Ghazi als invaller binnen de lijnen kwam, wonnen in het Emirates Stadium met maar liefst 0-3, door een eigen doelpunt van Bukayo Saka en twee treffers van Ollie Watkins. Arsenal zakt door de nederlaag verder weg in de middenmoot van de Premier League, terwijl Aston Villa zich verrassend in de subtop van de ranglijst vestigt.

Arsenal is bezig aan een wisselvallig seizoen, maar was voorafgaand aan het bezoek van Aston Villa wel al drie wedstrijden ongeslagen. The Villans presteren deze jaargang daarentegen verrassend goed en bevinden zich voorlopig in de subtop van de Premier League. Al vroeg in het duel leek Aston Villa op voorsprong te komen, toen John McGinn raak schoot. Na inmenging van de VAR werd diens treffer echter geannuleerd, omdat Ross Barkley in de baan van het schot hinderlijk buitenspel had gestaan.

Aston Villa liet zich echter niet uit het veld slaan en greep na 25 minuten spelen wel de voorsprong. Trézeguet stond bij de tweede paal klaar om een voorzet van Matt Targett binnen te werken, maar zag Bukayo Saka de bal achter zijn eigen doelman Bernd Leno werken. Alexandre Lacazette liet vervolgens kort voor rust na om Arsenal met het hoofd op gelijke hoogte te brengen. Na rust bleek dat Aston Villa niet van plan was om de minimale marge te consolideren, want al snel kregen de bezoekers mogelijkheden via Trézeguet en Jack Grealish.

Het duurde echter tot de 72e minuut voordat de score opgevoerd werd, al had een schot van Nicolas Pépé even hiervoor nog de gelijkmaker kunnen opleveren. Douglas Luiz vond met een lange bal Barkley in het strafschopgebied. De middenvelder bracht het leer voor het doel, waar Ollie Watkins de 0-2 tegen de touwen kopte. Drie minuten later werd de situatie voor Arsenal nog erger, toen Grealish na een snelle counter Watkins bediende in het strafschopgebied en de spits overtuigend de 0-3 achter Leno schoot.

Watkins scoorde zes keer in zijn laatste zeven Premier League-wedstrijden en alleen Dean Saunders (zeven) en Dion Dublin (negen) scoorden vaker in hun eerste duels voor Aston Villa. Arsenal kwam de klap die in het laatste kwartier werd toegediend niet meer te boven en slaagde er niet om de spanning nog terug te brengen in de wedstrijd. Door de nederlaag zakken the Gunners naar de elfde plaats in de Premier League, terwijl Aston Villa voorlopig de verrassende nummer zes van Engeland is met vijftien punten uit zeven competitieduels.