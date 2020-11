PSV herstelt zich met goals van Max, Götze en Malen van zeperd

PSV heeft zondagavond geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Eindhovenaren herpakte zich na de midweekse zeperd tegen PAOK Saloniki (4-1 nederlaag), door met 3-0 te winnen van de provinciegenoot. Het team van Roger Schmidt kende een vrij zorgeloze middag tegen Willem II, dat alleen in het begin van de tweede helft van zich afbeet. Na een rode kaart van Derrick Köhn was het laatste beetje spanning verdwenen.

PSV heeft nu negentien punten verzameld uit acht duels en staat op de derde plaats in de Eredivisie, met twee punten achterstand op koplopers Ajax en Vitesse. De ploeg moest het stellen zonder de zieke Mohamed Ihattaren, maar tegenover zijn absentie stond de rentree van Denzel Dumfries en Cody Gakpo in de basis. Het duo ontbrak de voorbije weken door een positieve coronatest. PSV had een klein kwartier nodig om de score te openen. Vanuit het middenveld dirigeerde Pablo Rosario de bal over de defensie van Willem II en voor de voeten van Philipp Max, die het leer mee het strafschopgebied in nam en onder druk van Leeroy Owusu kon afronden: 1-0.

Halverwege de eerste helt verdubbelde PSV de marge via Mario Götze. De aanvallende middenvelder werd in het strafschopgebied gevonden door Dumfries, die tijdens een sprint langs de zij- en achterlijn ondanks enkele hachelijke momenten niet van de bal te zetten bleek voor Willem II. Götze liep weg bij zijn bewaker en rondde na het voorbereidende werk van Dumfries af in de linkerhoek. PSV zocht met de 2-0 voorsprong de kleedkamers op, al had de marge hoger kunnen uitvallen. Donyell Malen kwam het dichtst bij de derde treffer, maar doelman Jorn Brondeel bracht redding.

Aan de overzijde schoot Ché Nunnely uit kansrijke positie over, maar veel meer gevaar stichtte Willem II niet. In de tweede helft moest Yvon Mvogo wel ingrijpen na drie opeenvolgende kansen: Vangelis Pavlidis schudde enkele PSV'ers af en stuitte op de keeper, waarna hij ook inzetten van Ole Romeny en Nunnely uit het doel hield. Met name zijn laatste redding was fraai: Mvogo was snel terug in de korte hoek om Nunnely het scoren te beletten.

De kans op een comeback van Willem II nam na ruim een uur aanzienlijk af doordat Köhn een rode kaart kreeg nadat hij hard doorging in een duel met Dumfries. Willem II beperkte zich na die kaart tot het minimaliseren van de schade. Dat lukte lange tijd, maar negen minuten voor het fluitsignaal scoorde Malen op aangeven van de opgestoomde Dumfries. Drie minuten voor tijd maakte de negentienjarige Noor Mathias Kjölö zijn debuut bij PSV.