Lovende Marco van Basten: ‘Hakim Ziyech heeft het allemaal op een rijtje’

Over Hakim Ziyech waren na zijn transfer naar Chelsea weinig twijfels, maar dat hij zó goed was wist voetbalminnend Engeland tot zaterdagavond nog niet. Het team van Frank Lampard klopte Sheffield United met 4-1 en Ziyech eiste met een pass om van te watertanden voorafgaand aan de 1-1 én twee fraaie assists alle aandacht op. De masterclass van de Marokkaans international kwam ook zondagavond bij het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport ter sprake.

Jack van Gelder vond het knap dat Ziyech na een paar weken al de gevierde held is bij Chelsea. “Afgezien van zijn kwaliteiten, de selectie van Chelsea bestaat uit veel vedettes en die hebben zich helemaal aangepast aan Ziyech”, begon Jan van Halst. “Die hebben natuurlijk na vijf minuten op de training al gezien dat hij geweldig kan voetballen. En dat zie je ook in de wedstrijden terug. Ze hebben door dat ze in dienst van Ziyech moeten voetballen en je ziet wat ervan komt.”

Marco van Basten maakte Ziyech mee bij sc Heerenveen, waar hij al te boek stond als een groot talent. “Dat linkerbeen had-ie toen al. Hij moest alleen wat sterker worden. Hij had nog geen ‘Eredivisie-benen’”, memoreerde de voormalig trainer van de Friezen. “Uiteindelijk bepaalt je instelling, hoe ver je kan komen. Hij heeft het wat dat betreft allemaal goed op een rijtje.” Ronald Waterreus gaf aan dat hij blij is dat hij niet in deze tijden meer keept, verwijzend naar de indraaiende ballen van Ziyech. “Dat is, één, niet te verdedigen en, twee, niet op te keepen. Die ballen hebben zo’n snelheid. Iedereen schiet voor je door en als je niks doet als keeper, dan gaat zo’n bal er in één keer in”, gaf de oud-doelman aan.

Hakim Ziyech heeft vandaag veel indruk gemaakt in Engeland ?? ???? 'Ik ben niet bang om een pass te geven'#ZiggoSport #Ziyech #CHESHU pic.twitter.com/0ghT4KOJlp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2020

“Hij speelt de bal net zo dat deze buiten het bereik van de keeper is én tussen de laatste linie en de keeper”, haakte Van Basten in. “Dat is zijn klasse en daar is hij heel erg bekwaam in. Het is aan die anderen om daar gebruik van te maken, de linksbuiten of de spits moet aanvoelen waar hij moet zijn als Ziyech zo’n bal gaat geven.” Van Basten en Waterreus vonden het mooi dat Ziyech geleidelijk de weg naar de top heeft bewandeld. “De meesten gaan snel weg uit Nederland en hebben dan een lastige periode”, gaf de oud-spits aan. “Je ziet aan Ziyech dat hij blijft voetballen. Dat is het mooie. Elk seizoen blijft hij leveren en blijft hij zich ontwikkelen. Dat vind ik een wijze manier om een loopbaan op te bouwen.”

Van Basten loofde ‘het grote voetbalverstand’ van Ziyech. “Er is altijd wel twijfel geweest. Of hij mentaal wel klaar was voor FC Twente. Of hij voor Ajax kon spelen omdat het Ajax was. En nu bij Chelsea weer Engels voetbal. Hij heeft een groot voetbalverstand.” Van Gelder gaf aan dat iedereen nu in Engeland weet hoe Ziyech speelt en de ballen voorgeeft. “Dat wist iedereen ook van Arjen Robben”, repliceerde Van Basten. “En Ziyech heeft ook het inzicht en het moment.”