Van Basten: ‘Nationaal is het prima, internationaal een probleem voor Ajax’

Marco van Basten ziet in Perr Schuurs geen potentiële topverdediger. De twintigjarige stopper van Ajax heeft in de afgelopen weken geen indruk gemaakt op de analist; zondagavond wordt Schuurs besproken aan tafel bij Rondo en concludeert Van Basten dat de jongeling 'een probleem' voor Ajax is in Europees verband. Ook in het Eredivisie-duel met FC Utrecht van zondagmiddag (0-3 zege) had San Marco zijn bedenkingen bij Schuurs.

Een terugkerend patroon bij Schuurs is dat hij overwegend goede wedstrijden speelt, maar op bepaalde momenten te kwetsbaar blijkt. "Hij heeft vier wedstrijden gespeeld en in alle wedstrijden ging het echt één of twee keer verkeerd. Dat vind ik echt te veel", merkt Van Basten op. "Vandaag werd hij een of twee keer echt gefopt door Eljero Elia. Dat vind ik geen internationale top." In de eerste helft werd Schuurs te kijk gezet door een schaarbeweging van Elia, waarna de buitenspeler langs de verdediger raasde.

Schuurs speelde dit seizoen meer dan vier wedstrijden - hij deed zeven keer mee in de Eredivisie en drie keer in de Champions League - maar het klopt dat hij zich op bepaalde momenten in de luren liet leggen. In de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1 nederlaag) werd Schuurs het bos ingestuurd door Sadio Mané, die vervolgens een voorzet kon geven waaruit Nicolás Tagliafico een eigen doelpunt maakte. Tegen Atalanta (2-2) liet zijn dekking bij de eerste treffer van Atalanta te wensen over, waardoor Duván Zapata kon binnenkoppen.

De specifieke manier waarop Schuurs de fout in gaat, stemt Van Basten niet optimistisch over diens potentieel. Als Youri Mulder de vraag opwerpt of Schuurs uiteindelijk een speler van internationaal topniveau kan worden, reageert Van Basten ontkennend. "Ik denk het niet", zegt de voormalig bondscoach van Oranje. "De momenten waarop hij verstek laat gaan, zijn echt inschattingsfouten. Ik denk niet dat je die dingen leert. Het heeft ook te maken met zijn startsnelheid. Hij wordt in één keer op het verkeerde been gezet én hij loopt twee meter achter."

Mulder trekt de vergelijking met Virgil van Dijk, die op de leeftijd van Schuurs net was doorgebroken bij FC Groningen. "Van Dijk speelde bij andere clubs", vult Ronald Waterreus aan. "Schuurs speelt op deze leeftijd al met Ajax in de Champions League. Als hij fouten maakt, worden hem die aangerekend. Dat doet ook psychisch iets met je. Van Dijk heeft jarenlang zonder de druk van de top kunnen spelen. Niet iedereen staat er meteen", maakt de voormalig doelman duidelijk.

"Aan de bal zie ik dat hij voor goede oplossingen kiest", geeft Mulder aan. "Ik zie een soort ontwikkeling bij hem. Soms zie ik hem een situatie lezen en meelopen met een aanvaller, in plaats van het duel aan te gaan. Hij heeft soms wel momenten waarop hij staat te dromen, maar ergens wil ik niet te snel afscheid van hem nemen." Schuurs had in de laatste zeven officiële wedstrijden van Ajax een basisplaats. Hij vormt een centraal verdedigingsduo met Daley Blind.