Kenneth Perez ziet groot verval: ‘Hij is veel meer een Instagramvoetballer’

Mike Trésor Ndayishimiye maakt de verwachtingen bij Willem II dit seizoen niet waar, merken analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez van FOX Sports op. De aanvallende middenvelder behoorde vorig seizoen tot de grote uitblinkers bij Willem II, maar volgens De Boer is de 'wow-factor' inmiddels verdwenen. Zondagavond neemt Ndayishimiye het vanaf 20.00 uur met zijn ploeg in Eindhoven op tegen PSV.

Ndayishimiye was vorig seizoen betrokken bij acht treffers (vijf doelpunten, drie assists) in twintig competitieduels. Dit seizoen was hij in negen optredens goed voor een treffer en drie assists. Hij is gemiddeld genomen dus vaker betrokken bij doelpunten, maar toch is Perez nog niet overtuigd. "Trésor heb ik dit jaar he-le-maal niet gezien. Het was vorig jaar een fantastische speler, maar ik heb het gevoel dat hij dat zelf ook is gaan vinden. Hij doet nu veel minder en is veel meer een Instagramvoetballer", vindt Perez.

"Hij wil mooie acties maken. Als ze lukken, vinden zijn volgers het geweldig. Maar hij draagt het elftal niet meer in aanvallend opzicht", stelt de Deen. "Het is een zeer talentvolle speler, die vorig jaar echt furore maakte. Vooral tegen de topclubs was hij fantastisch. Hij voetbalde tussen de linies, vond de goede oplossing, zette spelers voor de keeper en was zelf ook gevaarlijk. Vorig jaar deed hij dat samen met Vangelis Pavlidis. Dat is nu even weg." Pavlidis scoorde vorig seizoen 11 keer in 25 optredens en was dit seizoen 3 keer trefzeker in 7 duels.

"Het kan misschien ook te maken hebben met een nieuw verwachtingspatroon", werpt Perez een verklaring op voor de in zijn ogen mindere prestaties van Ndayishimiye en Pavlidis. Volgens De Boer is het spel van Ndayishimiye duidelijk minder indrukwekkend dan vorig seizoen. "Vorig jaar waren er iedere wedstrijd wel vier of vijf momenten waarvan wij dachten: wow. Maar de wow-factor is nu duidelijk weg. Je verwacht dat hij weer een jaar verder is. Hij had een stapje hogerop kunnen zetten en misschien is het voor hem ook teleurstellend geweest dat het daar niet van is gekomen. Maar hij moet het nu wel laten zien."