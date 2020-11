FC Utrecht woedend na ‘ontoelaatbare woorden’ van fan achter FOX-desk

FC Utrecht heeft via de officiële kanalen schande gesproken van een incident voorafgaand aan de met 0-3 verloren thuiswedstrijd tegen Ajax. Op social media circuleert een video van een FC Utrecht-fan, die ‘ontoelaatbare woorden’ sprak voor de desk van FOX Sports in De Galgenwaard. De Domstedelingen communiceren dat de supporter in kwestie zich bij de politie heeft gemeld voor een verhoor en een stadionverbod opgelegd gaat krijgen.

Op de video is te zien hoe de supporter in kwestie achter de desk van FOX Sports staat, met de microfoon in zijn handen. “Ik ben heel blij met het nieuwe trainersduo, hakenkruis”, zo verwijst hij naar het trainersduo René Hake en Rick Kruys, die tijdelijk het roer van de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom hebben overgenomen. “We gaan vol gas geven tegen de jo... Eh, Ajax. Ik verwacht een spetterende wedstrijd, met een nulletje of drie. Dat hopen we toch wel. Wordt het geen 3-0, wordt het wel 14-0. Maar dat verwacht ik niet met het hakenkruis op de borst. Ehh, Hake en Kruys als trainers. Dus ja, veel kijkplezier.”

“FC Utrecht heeft vandaag (zondag) kennisgenomen van een incident in het stadion, waar een supporter plaats heeft genomen achter de FOX Sports-desk en daar ontoelaatbare woorden sprak. Dit incident is gefilmd en circuleert op diverse social media. De club spreekt schande van dit incident, keurt het ten zeerste af en veroordeelt de kwestie”, zo opent FC Utrecht het communiqué. De club schrijft dat men meteen contact heeft gezocht met het Openbaar Ministerie en de supporter in kwestie nadat men lucht kreeg van het incident.

“Hierna heeft de supporter zich bij de politie gemeld voor verhoor, wat automatisch opgevolgd gaat worden door een stadionverbod. Het feit dat deze supporter de kans kreeg om op deze plaats te geraken is ontoelaatbaar en wordt intern verder onderzocht”, zo schrijft de club uit de Domstad. “FC Utrecht spreekt schande van de actie van deze supporter, die ruim voor de wedstrijd de kans kreeg om een extra spandoek op te hangen voor steun aan de selectie. Daarnaast wil FC Utrecht excuses maken aan FOX Sports, wiens platform ten onrechte gebruikt is voor deze ontoelaatbare uitingen.”