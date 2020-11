De Boer: ‘Ze komen met ziel en zaligheid uit; je wordt bijna bang van ze’

Ronald de Boer heeft begrip voor de keuze van zijn broer Frank om de geblesseerde Justin Bijlow te vervangen door Joël Drommel. De analist van FOX Sports vindt het logisch om een jonge doelman op te roepen als derde keus achter Tim Krul en Marco Bizot en merkt op dat Drommel bezig is aan een sterk seizoen bij FC Twente.

"Dat vind ik wel, ja", reageert De Boer op de vraag of het logisch is om Drommel op te roepen. "Hij maakt een geweldige periode door bij Twente." Mario Been liet ook de naam van de 37-jarige Remko Pasveer vallen als optie, maar De Boer ziet liever een jongere doelman. Drommel is 23 jaar. "Het is ook logisch met het oog op de toekomst. Je derde keeper moet eigenlijk een talentvolle keeper zien die er een beetje aan kan ruiken. Hij is een van die jongens."

Drommel meldt zich maandag in Zeist bij Oranje, dat zich voorbereidt op de oefenwedstrijd tegen Spanje en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Polen. De Boer denkt dat Krul onder de lat zal staan bij Oranje. Toch is hij erg goed te spreken over Drommel. "Hij heeft wat Bijlow ook heeft: die agressie als hij uitkomt. Ze komen met ziel en zaligheid uit; je wordt bijna bang van die jongens."

"Drommel is niet bang om met corners en voorzetten uit te komen", vervolgt de analist. "Hij is heel goed aan de bal. In de passing is hij een van de beteren." Volgens De Boer doet Drommel 'geen gekke dingen'. "Hij gaat niet zomaar liggen bijvoorbeeld. Dit weekend zagen we ook een paar tegengoals in de Eredivisie waarbij je denkt: waarom blijf je niet gewoon staan?"