De Boer krijgt mogelijk nog twee afzeggingen bij Nederlands elftal

Het Nederlands elftal komt maandag in Zeist weer bij elkaar, maar bondscoach Frank de Boer krijgt voor die tijd mogelijk nog twee afzeggingen. Mohamed Ihattaren is momenteel ziek en moet daardoor de wedstrijd van PSV tegen Willem II van zondagavond aan zich voorbij laten gaan. Er bestaan ook vraagtekens rond Stefan de Vrij, aangezien de lokale gezondheidsinstanties de spelers van Internazionale voorlopig nog geen toestemming geven om uit te vliegen voor interlandverplichtingen.

Vanuit Italië komen momenteel berichten dat de lokale gezondheidsinstanties spelers van Sassuolo, Genoa, AS Roma, Lazio, Fiorentina en Internazionale momenteel verbieden om naar het buitenland te reizen voor interlandverplichtingen. In eerste instantie gold dit alleen voor de internationals in de selectie van Fiorentina, die na een positieve coronatest van José Maria Calléjon in quarantaine moesten van de lokale gezondheidsinstanties.

In navolging van Fiorentina hebben ook de gezondheidsinstanties in de regio’s van Genoa, AS Roma, Lazio, Fiorentina en Internazionale besloten dat deze clubs hun spelers in quarantaine moeten houden, vanwege positieve coronatests binnen de spelersgroep in de afgelopen week. Dat betekent dat internationals van deze zes Italiaanse clubs voorlopig de ‘bubbel’ nog niet mogen verlaten om zich bij de nationale ploeg van hun land te voegen.

Er wordt niet uitgesloten dat de spelers in kwestie zich na een quarantaineperiode alsnog bij hun nationale ploeg mogen melden. In de vorige interlandperiode meldden onder meer Dejan Kulusevski, Merih Demiral, Wojciech Szczesny en Aaron Ramsey van Juventus zich ook later bij hun nationale ploegen, nadat ze een quarantaineperiode achter de rug hadden. Het kan dus zijn dat De Vrij zich later deze week bij het Nederlands elftal meldt. "Ik weet van niks, ik ga gewoon naar Nederland", zo citeert presentator Jack van Gelder De Vrij tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport.

Het is tevens de vraag of Ihattaren maandag in Zeist verschijnt. De achttienjarige aanvallende middenvelder maakt zondagavond geen deel uit van de wedstrijdselectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Willem II, omdat hij ziek is. Ihattaren wacht voorlopig nog op zijn debuut voor het Nederlands elftal en was in de vorige interlandperiode in oktober niet van de partij. Eerder op de dag moest ook Feyenoord-doelman Justin Bijlow zich met een blessure al afmelden voor het Nederlands elftal. Zijn vervanger in de selectie voor de wedstrijden tegen Spanje, Bosnië-Herzegovina en Polen is FC Twente-keeper Joël Drommel.