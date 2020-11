Kraker tussen City en Liverpool eindigt onbeslist na misser van De Bruyne

De topper in de Premier League tussen Manchester City en Liverpool heeft zondagavond geen winnaar gekregen. The Reds kwamen door een rake strafschop van Mohamed Salah nog op voorsprong in het Etihad Stadium, waarna Gabriel Jesus in de eerste helft de stand al gelijktrok. Mede doordat Kevin De Bruyne faalde vanaf elf meter, bleef het uiteindelijk bij 1-1 in Manchester. Liverpool bezet nu de derde plaats in de Premier League, terwijl Manchester City de teleurstellende nummer elf van Engeland is.

Manchester City en Liverpool werkten door de midweekse resultaten in de Champions League met een goed gevoel toe naar het onderlinge treffen in het Etihad Stadium. The Citizens wonnen met 3-0 van Olympiacos, terwijl Liverpool in de groep van Ajax uithaalde op bezoek bij Atalanta: 0-5. In tegenstelling tot het duel met de Grieken had Nathan Aké geen basisplaats bij Manchester City, terwijl Georginio Wijnaldum wel aan de aftrap verscheen bij Liverpool. Manager Jürgen Klopp bracht in Manchester een behoorlijk offensieve formatie binnen de lijnen met Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino én Diogo Jota.

Holy **** Gabriel Jesus ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 8 november 2020

Het duurde slechts dertien minuten voor het duel tussen de nummer twee en een van het afgelopen Premier League-seizoen werd opengebroken. Sadio Mané werd binnen het strafschopgebied gevloerd door Kyle Walker, waarna scheidsrechter Craig Pawson de bal op de stip legde. Mohamed Salah maakte vanaf elf meter geen fout en schoot overtuigend de openingstreffer tegen de touwen. Een kwartier later slaagde Manchester City erin om op gelijke hoogte te komen. Met een halfuur op de klok speelde Kevin De Bruyne Gabriel Jesus in binnen het strafschopgebied. De Braziliaanse aanvaller ontdeed zich met een handige voetbeweging van Trent-Alexander Arnold en verschalkte Liverpool-doelman Alisson Becker van dichtbij.

Nog voor rust kreeg Manchester City een buitenkans om op gelijke hoogte te komen. Een voorzet van De Bruyne kwam op de arm van Joe Gomez terecht. Na inmenging van de VAR besloot scheidsrechter Pawson zijn tweede strafschop van de avond te geven. De Bruyne plaatste de bal vanaf elf meter echter naast de paal. Ook Liverpool kreeg in het slot van de eerste helft nog een goede mogelijkheid om op voorsprong te komen. Manchester City-doelman Ederson keerde al grabbelend een schot van Alexander-Arnold en voorkwam net op tijd dat Diogo Jota de rebound tegen de touwen kon werken.

Kevin De Bruyne is wel de laatste van wie je deze strafschop zou verwachten! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 8 november 2020

In de eerste fase van de tweede helft golfde het spel op en neer, wat resulteerde in een mogelijkheid voor Jota. Aan de andere kant liet Gabriel Jesus na om met het hoofd zijn tweede treffer van de avond aan te tekenen. Na ruim een uur spelen kreeg Klopp een flinke tegenvaller te verwerken, toen hij Alexander-Arnold noodgedwongen naar de kant moest halen voor James Milner. In de slotfase kwamen beide ploegen niet echt meer in de buurt van een winnende treffer, waardoor het treffen na 94 minuten voetballen geen winnaar kreeg.