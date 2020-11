Artem Dzyuba verliest plek bij Rusland door seksvideo

Artem Dzyuba is door bondscoach Stanislav Cherchesov uit de selectie van Rusland gelaten voor de aankomende interlandperiode. Zaterdagavond deed op sociale media in Rusland een video de ronde waarop Dzyuba masturberend te zien zou zijn. Het is niet bevestigd dat het inderdaad om de spits van Zenit Sint-Petersburg gaat, maar Cherchesov heeft besloten om hem niet te selecteren voor de eerstvolgende interlands.

Op de video is te zien dat Dzyuba op bed ligt, masturbeert, zijn tong uitsteekt en kreunt. Het is niet bekend wie de video heeft geüpload. Het gaat mogelijk om een video van vorig jaar: oplettende kijkers hebben opgemerkt dat op de achtergrond een uitzending van de Russische zendgemachtigde Match TV met presentatrice Maria Orzul te horen is. Het zou gaan om een uitzending van december 2019.

Een saillant detail is dat Orzul en Dzyuba in 2015 samen werden gespot door de paparazzi in het huis van de aanvaller. Op dat moment waren ze allebei getrouwd met iemand anders. Nadat ze samen waren gespot liep het huwelijk van Orzul op de klippen, maar Dzyuba maakte het goed met zijn vrouw Kristina. Met haar is hij op dit moment nog steeds getrouwd; het echtpaar heeft twee kinderen.

Dzyuba en Zenit hebben niet gereageerd op de gelekte video. Wel heeft de aanvaller de mogelijkheid uitgeschakeld om te reageren op zijn Instagram-posts. Bondscoach Cherchesov zegt dat de situatie omtrent Dzyuba vanuit sportief oogpunt niets te maken heeft met de nationale ploeg van Rusland en wil er daarom niet te veel over zeggen. Hij heeft zijn aanvoerder evenwel laten weten dat hij thuis mag blijven.

"Zowel op als naast het veld moet iedereen zich gedragen als een speler van de nationale ploeg", zegt de bondscoach. Dzyuba kwam sinds 2011 tot 47 interlands voor Rusland, waarin hij 26 keer scoorde. Zonder de 32-jarige spits neemt Rusland het donderdag op tegen Moldavië in een vriendschappelijk duel. Daarna wachten wedstrijden tegen Turkije (zondag) en Servië (volgende week woensdag) in de Nations League.