Sterk AZ dient Heerenveen met fraaie treffers eerste thuisnederlaag toe

AZ heeft zondag voor het vijfde seizoen op rij de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in winst omgezet. Het team van Arne Slot had weinig moeite met de Friezen, die na de eerste helft al tegen een 0-2 achterstand aankeken: 0-3. Het is voor AZ de eerste uitzege van het seizoen in de Eredivisie, nadat een week geleden tegen koste van RKC Waalwijk (3-0) ook de eerste thuisoverwinning werd geboekt. AZ staat nu achtste, met elf punten uit zeven duels, terwijl Heerenveen zesde blijft met zestien punten uit acht wedstrijden.

AZ zocht vrijwel meteen de aanval na de aftrap, maar kon het veldoverwicht in eerste instantie niet in doelpunten uitdrukken. Mogelijkheden voor Dani de Wit, Fredrik Midstjö, Owen Wijndal en Albert Gudmundsson resulteerden niet in de 0-1. Na nog geen half uur spelen kwam het team van Slot uit een strafschop op voorsprong. Gudmunsson schoot de bal tegen de hand van de ongelukkige Jan Paul van Hecke. Dennis Higler wees naar de stip en gaf de verdediger een gele kaart. Teun Koopmeiners maakte geen fout: 0-1.

Een heerlijke aanval van AZ over diverse schijven leidde vier minuten voor de pauze de 0-2 in. Wijndal gaf vanaf links de eindpass, waarna de bal uiteindelijk niet door Gudmundsson maar door Lucas Woudenberg achter Erwin Mulder werd gegleden. Heerenveen kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan het verprutsen van de kansen. In de veertiende minuut was een pass van Mitchell van Bergen op Henk Veerman niet goed en vlak voor de 0-2 had Oliver Batista Meier beter zelf op doel kunnen schieten. Hij besloot te kappen in plaats van Marco Bizot te testen en legde af op Van Bergen, die dat echter niet verwachtte en de bal miste.

AZ ging in de tweede helft door met waar het voor rust al mee bezig was: het maken van mooie doelpunten. Jesper Karlsson zet met een dubbele schaar iedereen bij Heerenveen op het verkeerde been en schoot vlak na rust al de 0-3 in de korte hoek. Dat was ook tevens de eindstand in het Abe Lenstra Stadion, daar het team van Johnny Jansen vrijwel ongevaarlijk bleef en AZ enkele kansen op de 0-4 via Karlsson en Bruno Martins Indi onbenut liet. Een van richting veranderd schot van Van Bergen belandde in de slotminuten op de paal, maar dat was ook de enige speldenprik van Heerenveen. Het is voor de Friezen de eerste thuisnederlaag van het seizoen.