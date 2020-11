Memphis Depay: ‘Er zijn dingen waar ik niet eerlijk over kan zijn’

Memphis Depay zet vraagtekens bij de mentaliteit van sommige ploeggenoten bij Olympique Lyon. In een interview met Téléfoot wekt de aanvaller de suggestie dat niet iedereen bij les Gones even gemotiveerd is om grote prijzen te pakken; Depay geeft toe dat hij niet alles kan zeggen, maar zijn cryptische antwoorden worden in Frankrijk opgevat als een teken dat hij ontevreden is met de mentaliteit van een aantal medespelers.

Olympique Lyon speelt zondag om 21.00 uur thuis tegen Saint-Étienne en in de aanloop naar de Derby du Rhône zet Depay de boel op scherp. Hij spreekt de ambitie uit om met Olympique Lyon landskampioen te worden, hoewle de ploeg vrij ver verwijderd lijkt van die ambitie. Olympique Lyon staat op de tiende plaats, met tien punten achterstand op koploper Paris Saint-Germain. Wel hebben Depay en consorten een wedstrijd minder gespeeld. "De titel? Dat moet ons doel zijn, maar ik kan niet alles zeggen wat er op dit moment door mijn hoofd gaat", stelt Depay.

"Wat er aan de hand is, wat ik zie gebeuren bij de club... Er zijn dingen waar ik niet eerlijk over kan zijn. Maar de landstitel moet een motivatie zijn voor iedereen die naar Olympique Lyon komt, want het is een grote club. Dat moeten mensen beseffen. Iedere speler die bij deze club komt, moet dat beseffen", benadrukt Depay. "Je komt hier om grote prijzen te pakken. Die mentaliteit moet in ieder geval aanwezig zijn."

De uitspraken van Depay bieden voor de clubleiding weinig hoop op een langer verblijf van de aanvoerder van Oranje. Hij beschikt over een aflopend contract en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona. In de afgelopen transferperiode slaagde de club van Ronald Koeman er niet in om Depay los te weken uit Lyon, maar een nieuwe poging in januari of na het seizoen is realistisch.