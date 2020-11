Wout Weghorst blijft scoren voor nog altijd ongeslagen Wolfsburg

VfL Wolfsburg blijft ongeslagen in de Bundesliga. Het team van trainer Oliver Glasner was zondag te sterk voor TSG Hoffenheim en dat betekende pas de tweede overwinning dit seizoen: 2-1. De overige vijf competitieduels eindigden in een remise. Wout Weghorst, die opnieuw geen deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal, maakte zijn zesde goal van het seizoen in alle competities en staat na zondag op drie treffers in de laatste vier competitieduels.

Een diagonaal schot van Renato Steffen in de vierde minuut betekende de 1-0 en Weghorst scoorde twintig minuten later na een scrimmage in het strafschopgebied van Hoffenheim, waar Melayro Bogarde als basiskracht zijn eerste Bundesliga-minuten van het seizoen maakte. Acht minuten voor tijd liet Weghorst na om zijn tweede doelpun van de middag te maken: hij schoot een strafschop, na een overtreding op Xaver Schlager, links van het doel.

Sargis Adamyan maakte niet veel later nog de 2-1, maar de drie punten bleven in Wolfsburg. Daar was Koen Casteels wel verantwoordelijk voor. Diep in de extra tijd keerde de doelman op fraaie wijze een strafschop van Munis Dabbur.