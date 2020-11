Mario Been schuift potentiële debutant van 37 jaar naar voren bij Oranje

Frank de Boer kan in de komende dagen opnieuw een nieuwe keeper bij de selectie van het Nederlands elftal halen. De bondscoach riep Justin Bijlow op als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen, maar zondag raakte de doelman van Feyenoord op zijn beurt ook geblesseerd. Sergio Padt, de keeper van FC Groningen, hoopt stiekem op een nieuwe kans. "Ik houd mijn telefoon aan", kondigt hij zondag na de verloren wedstrijd tegen Feyenoord (2-0) lachend aan.

Padt werd in het verleden meermaals opgeroepen voor Oranje, maar debuteerde nooit. "Ik heb er twee jaar geleden voor het laatst bij gezeten. Dat ik er nu niet meer bij zit, komt niet door mijn keeperskwaliteiten", verwijst Padt naar een incident in september 2018, toen hij werd aangehouden nadat hij twee treinmedewerkers had belaagd. Padt denkt dat hij om die reden niet meer is opgeroepen voor Oranje. "Als ze mij dat ooit vergeven, en ze zien dat ik stappen heb gezet bij dingen waar ik toen aan moest werken, dan hoop ik op een kans. Dan is dit misschien wel de uitgelezen mogelijkheid."

"Een van de dingen die mij door de voormalig bondscoach (Ronald Koeman, red.) werd meegegeven, was dat ik fitter moest zijn. Daar heb ik wat mee gedaan", maakt Padt duidelijk in het interview met FOX Sports. Het lijdt volgens hem geen twijfel dat zijn absentie bij Oranje in de afgelopen jaren te maken heeft met het beruchte treinincident. "Want ik zat er daarvoor altijd bij. Het feit is dat ik er daarna niet meer bij zat. Misschien ben ik daarna veel slechter gaan keepen, maar daar kan ik geen antwoord op geven."

Analist Mario Been vindt dat 'mensen een tweede kans verdienen' en noemt Padt 'een kanshebber' om opgeroepen te worden voor de interlands tegen Spanje, Bosnië-Herzegovina en Polen. Hij schuift echter Remko Pasveer, die zondag zijn 37ste verjaardag viert en nog nooit werd opgeroepen voor Oranje, naar voren. "Die heeft nu een goed seizoen bij Vitesse", aldus Been, die de leeftijd van Pasveer geen groot probleem vindt. Hij ziet tot slot ook de 23-jarige Joël Drommel als kandidaat. "Drommel vind ik een uitstekende keeper die het heel goed doet bij FC Twente. Hij is ook heel erg jong. Ik denk dat je moet zoeken tussen deze drie keepers."