Atalanta vecht zich terug tegen Inter; excellerende Mkhitaryan evenaart Zlatan

De ontmoeting tussen Atalanta en Internazionale heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten voetballen stond er in Bergamo een 1-1 stand op het scorebord, na doelpunten van Lautaro Martínez en Aleksey Miranchuk. Tegelijkertijd won het dit seizoen uitstekend presterende AS Roma op bezoek bij Genoa met 1-3, dankzij drie doelpunten van Henrikh Mkhitaryan.

Atalanta, groepsgenoot van Ajax in de Champions League, ging midweeks hard onderuit tegen Liverpool: 0-5. Ook Intern tankte in het miljardenbal geen zelfvertrouwen, want op bezoek bij Real Madrid werd er met 3-2 verloren. Met twee Nederlanders - Hans Hateboer en Stefan de Vrij, Sam Lammers zat bij Atalanta op de reservebank - aan de aftrap speelde zich in het Gewiss Stadium een eerste helft zonder doelpunten af. Van beide kanten vielen er wel mogelijkheden te noteren: Remo Freuler en Ruslan Malinovskyi namens de thuisploeg, Lautaro Martínez en Arturo Vidal voor Inter.

Met een klein uur op de klok werd de ban gebroken in Bergamo. Martínez, op wie alle ogen gericht waren in de afwezigheid van de geblesseerde Romelu Lukaku, kopte op knappe wijze raak, na een voorzet van Ashley Young. Kort daarna kreeg Inter een uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. Vidal kreeg een vrije doorgang richting Atalanta-doelman Marco Sportiello, maar zag de sluitpost als winnaar uit de strijd komen. Sportiello redde in de rebound andermaal op een inzet van Nicolò Barella, waardoor de marge nog niet verdubbeld werd.

Met nog een kwartier te gaan bracht Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini Lammers binnen de lijnen en al snel daarna kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Luis Muriel vond Miranchuck, die de bal op de rand van het strafschopgebied controleerde en door een woud van benen het gaatje richting het doel van Inter wist te vinden. In een vermakelijke slotfase golfde het spel op en neer en had Muriel nog een grote kans om Atalanta de overwinning te bezorgen, maar uiteindelijk kreeg het treffen geen winnaar.

Genoa - AS Roma 1-3

AS Roma heeft zich dankzij een overwinning op Genoa op de derde plaats in de Serie A gevestigd. Met Rick Karsdorp voor de vijfde keer dit seizoen in de basielf grepen de Romeinen in de blessuretijd van de eerste helft een voorsprong. Een hoekschop van Jordan Veretout werd door Mkhitaryan met hoofd gepromoveerd tot de openingstreffer. Daarmee werd de Armeense aanvallende middenvelder na Zlatan Ibrahimovic de tweede speler met meer dan tien doelpunten in drie van de vijf Europese topcompetities sinds het seizoen 2015/16. Mkhitaryan speelde voor AS Roma in de traditionele Europese topcompetities voor Arsenal, Manchester United en Borussia Dortmund.

Kort na rust kwam Genoa op gelijke hoogte. Gianluca Scamacca, in het verleden actief bij PSV en PEC Zwolle, stuurde Marko Pjaca de diepte in en zag de Kroaat oog in oog met AS Roma-doelman Pau López geen fout maken. Het duurde een kwartier voordat de Romeinen weer op voorsprong wisten te komen. Bruno Peres vond de doorgelopen Mkhitaryan, die van dichtbij via Genoa-doelman Mattia Perin het net wist te vinden. Het was uiteindelijk ook Mkhitaryan die het duel vijf minuten voor tijd besliste door de 1-3 aan te tekenen.