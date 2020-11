Justin Bijlow moet zich afmelden voor Nederlands elftal

Justin Bijlow gaat zich maandag niet bij het Nederlands elftal melden. De 22-jarige doelman werd door bondscoach Frank de Boer opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen voor de interlands tegen Spanje, Bosnië-Herzegovina en Polen. Bijlow raakte zondag in de warming-up voor de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen (2-0 overwinning) geblesseerd en trainer Dick Advocaat vertelt na afloop in gesprek met FOX Sports dat hij zich niet bij Oranje gaat melden.

Het is onduidelijk waar Bijlow precies last van heeft, maar op beelden van FOX Sports was te zien dat hij op de tribune met zijn rechtervoet in een bak ijs zat. “Het gaat goed. Hij is naar het ziekenhuis geweest om foto’s te maken en daar was niks op te zien, geen breuk of scheur. Het is een kwestie van tijd. Maar jammer genoeg voor hem niet op tijd voor het Nederlands elftal”, zo geeft Advocaat na afloop te kennen. Hij 'kan en mag' niet zeggen wat BIjlow precies mankeert. Het betekent normaal gezien dat De Boer een vervanger moet oproepen voor Bijlow, die zich voor het eerst bij Oranje mocht melden. Marco Bizot en Tim Krul zijn momenteel de keepers in de selectie van het Nederlands elftal.

Advocaat zag overigens dat zijn ploeg het in de wedstrijd tegen FC Groningen, waarin Nick Marsman Bijlow verving, lastig had met het systeem van de opponent. “De eerste helft is het niet leuk om trainer te zijn, maar gelukkig herstelde dat in de tweede helft. Het oogde niet fris bij ons. FC Groningen speelde een heel vervelend systeem en dan moet je keuzes maken. Als je als koppeltjes tegenover elkaar staat, is het makkelijk. Maar bij 4-2-2-2 is dat niet zo. Daar hadden we moeite mee in de eerste helft.”

“In de rust heb ik gezegd dat we niet nog een helft zo moesten spelen”, zo gaat Advocaat verder. Door doelpunten van Lutsharel Geertruida en Steven Berghuis trok Feyenoord de wedstrijd naar zich toe. “Ik veranderde iets in het systeem door Teixeira in te brengen. Die ging meer rond de spits spelen. Ook Geertruida speelde goed. Het maakt niet uit waar hij staat, of het nu rechtsback of verdedigende middenvelder is. We hadden in de tweede helft nog wel iets meer goals kunnen maken. Als team hebben we het goed gedaan in de tweede helft.”