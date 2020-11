Vitesse evenaart reeks onder Bosz ondanks rode kaart voor Bazoer

Vitesse heeft voor het eerst sinds februari 2015 vijf Eredivisie-duels op rij gewonnen (toen zes onder Peter Bosz). Het team van Thomas Letsch was zondagmiddag te sterk voor FC Emmen, dat 65 minuten tegen tien man speelde: 3-1. Riechedly Bazoer kreeg halverwege de eerste helft een rode kaart. Door de overwinning komt Vitesse op gelijke hoogte met Ajax: 21 punten uit acht duels. Voor FC Emmen was het alweer het derde verlies op rij: het team van Dick Lukkien wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen.

Vitesse had in de eerste helft geen kind aan FC Emmen, dat in verdedigend opzicht een matige indruk maakte en zelfs tegen tien man er niet in slaagde om het doel schoon te houden. Het team van Letsch nam na negen minuten al de leiding toen doelman Felix Wiedwald een onhandige overtreding op Armando Broja maakte en Jeroen Manschot naar de stip wees. Oussama Tannane maakte geen fout vanaf elf meter: 1-0.

Tannane was ook degene die Vitesse aan een dubbele voorsprong hielp. De aanvaller ging vanaf rechts naar binnen en plaatste de bal fraai in de linkerhoek achter Wiedwald: 2-0. Luttele minuten later kreeg de thuisploeg echter een domper te verwerken. Manschot deelde Bazoer geel uit voor een overtreding op Sergio Peña, maar na inmenging van de VAR trok hij een rode kaart. Ondanks de ondertalsituatie kwam Vitesse toch nog voor rust op 3-0: na een goede pass van Thomas Bruns scoorde Loïs Openda.

Simon Tibbling werd in de rust vervangen door Luciano Carty en de jongeling zorgde ervoor dat er meer dreiging uitging van FC Emmen. Het team van Dick Lukkien mocht in de tweede helft meer de bal hebben van Vitesse en sloeg na 58 minuten toe. Na een goede actie van Carty aan de linkerkant tekende Michael de Leeuw in de doelmond voor de 3-1. Vitesse kwam tien minuten later heel goed weg. De Leeuw verlengde een bal achter het standbeen langs en Carty had de bal in de doelmond voor het binnentikken. De invaller raakte de bal niet goed en zag zijn inzet links van het doel verdwijnen.

In de laatste twintig minuten vloeiden de krachten weg bij Vitesse. Aan aanvallen kwamen de Arnhemmers bijna niet meer. FC Emmen zocht naar een aansluitingstreffer, maar tot meer dan een schot van Peña was de laagvlieger niet in staat in GelreDome. Remko Pasveer keerde de inzet stijlvol. Vitesse speelt na de interlandperiode een uitduel met FC Groningen, terwijl FC Emmen op bezoek gaat bij AZ.