Geertruida en Berghuis helpen Feyenoord langs FC Groningen

Feyenoord kan terugkijken op een uitstekende week. Na een 3-1 overwinning op CSKA Moskou in de groepsfase van de Europa League hebben de Rotterdammers zondagmiddag met 2-0 gewonnen van FC Groningen. De ploeg van trainer Dick Advocaat zag voor rust een doelpunt van Mark Diemers afgekeurd worden, maar vlak na rust tekende Lutsharel Geertruida voor de openingstreffer. Steven Berghuis bepaalde in de slotfase de eindstand vanaf de strafschopstip.

Feyenoord kreeg vlak voor de aftrap een tegenvaller te verwerken. Justin Bijlow raakte geblesseerd in de warming-up en werd vervangen door Nick Marsman, die in de eerste helft voor de Rotterdammers vaker dan gewenst in actie moest komen. De thuisploeg kwam in de openingsfase nauwelijks in het stuk voor; het waren de bezoekers die de lakens uitdeelden en de beste kansen kregen. Remco Balk was er het dichtst bij met een verwoestende uithaal op de lat. Aan de andere kant leek Bryan Linssen te scoren, maar hij maakte een overtreding en zag zijn treffer dan ook terecht afgekeurd worden. Naar mate de eerste helft vorderde kwam Feyenoord beter in de wedstrijd en verplaatste het spel zich naar de helft van de bezoekers. Vlak voor rust werd Tyrell Malacia op de linkerflank de diepte ingestoken en hij legde de bal in het strafschopgebied terug op de inkomende Mark Diemers. De middenvelder scoorde, maar zag zijn treffer afgekeurd worden na ingrijpen van de VAR. Linssen stond namelijk hinderlijk in de weg bij Groningen-doelman Sergio Padt en dus ging het Rotterdamse feestje niet door.

Vlak na rust kon Feyenoord opnieuw juichen en deze keer werd het doelpunt wel goedgekeurd. Uit een hoekschop van Steven Berghuis kopte Lutsharel Geertruida raak. Hij sprong hoger dan wie dan ook en liet Padt kansloos. Het was het tweede doelpunt van het Feyenoord-talent in vier dagen tijd, want donderdag scoorde hij ook al tegen CSKA Moskou. Feyenoord was de laatste twaalf thuisduels met Groningen in de Eredivisie ongeslagen en door de goal van Geertruida was het team van Advocaat goed op weg om die serie uit te breiden. Met nog 25 minuten op de klok werden wissels aan Groningse zijde doorgevoerd door Adrie Poldervaart, die zondag de eindverantwoordelijk was bij afwezigheid van Danny Buijs. De hoofdtrainer was er niet bij in De Kuip door ‘trieste privéomstandigheden’, zo meldde de club. Met het inbrengen van Mohamed El Hankouri, Joël van Kaam en Tomás Suslov ging Groningen op jacht naar de gelijkmaker.

De doorgevoerde wissels sorteerden niet het gewenste effect, want de beste kans was twintig minuten voor tijd voor Feyenoord. Malacia brak door op de linkerflank en haalde hard uit op de paal. Groningen ontsnapte daarnee aan een grotere achterstand. Feyenoord bleef de wedstrijd controleren en de 0-2 hing eerder in de lucht dan de 1-1. Vijf minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid door de Rotterdammers. Damil Dankerlui bracht Haps ten val in het strafschopgebied en ontnam hem op die manier een scorinsgkans. De Groningen-back werd met rood van het veld gestuurd en vanaf elf meter schoot Berghuis de bal onhoudbaar tegen de touwen. Met een man meer kreeg Feyenoord via Orkun Kökcü nog een grote kans op een doelpunt, maar meer leed werd Groningen bespaard. Door de overwinning komt Feyenoord op achttien punten en klimt het naar de derde plaats, en heeft het een achterstand van drie punten op koploper Ajax.