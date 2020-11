Davy Klaassen: ‘We moeten Ryan af en toe een beetje afremmen’

De ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht in de Utrechtse Galgenwaard had voor de Domstedelingen de wedstrijd van het jaar moeten worden, maar zonder publiek en een 0-3 eindstand werd het een middag om snel te vergeten. In minuut 62 maakte Davy Klaassen zijn vierde doelpunt in vier duels en tekende daarmee aan voor de bevrijdende openingstreffer. Na afloop verscheen hij bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone en vertelde onder meer over zijn oproep voor Oranje.

