Ajax in onzekerheid over blessure Antony: ‘De eerste 24 uur loslaten’

Ajax-trainer Erik ten Hag is zeer tevreden over de manier waarop zijn ploeg zondag de drie punten heeft gepakt in Stadion Galgenwaard. De Amsterdammers controleerden de wedstrijd en liepen na rust uit naar een 0-3 overwinning door doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en invaller Quincy Promes. Ten Hag kan weinig zeggen over de blessure van Antony, die na 45 minuten spelen uitviel met klachten aan zijn hamstring.

Ten Hag erkende na afloop dat het uitduel met FC Utrecht ‘traditioneel een lastige wedstrijd is voor Ajax’. “Maar ik denk dat wij vandaag uitstekend aan de bal waren”, aldus de trainer in gesprek met FOX Sports. “We hebben op de juiste momenten versneld en op de juiste momenten gescoord." De trainer zag een 'uitstekend Ajax'. “We hadden volledige dominantie in de wedstrijd. Utrecht heeft een heel gevaarlijke ploeg en je zag dat ze uitstekend ingesteld waren. Ze waren ontzettend gretig en scherp. Maar ze kwamen niet altijd in de duels, maar toch hadden ze twee momentjes.”

Met die ‘twee momentjes’ bedoelt Ten Hag kansen voor de thuisploeg. Utrecht had weinig in te brengen tegen Ajax, maar meldde zich toch zo nu en dan gevaarlijk voor het doel van André Onana. “Ze hebben een gevaarlijke voorhoede en spelers die de bal achter de verdediging kunnen leggen. Dan weet je dat zulke momenten voor kunnen komen. Over het algemeen hebben we het vanuit de omschakeling uitstekend gedaan.”

Afgelopen dinsdag won Ajax met veel moeite met 1-2 op bezoek bij FC Midtjylland in de Champions League. De Amsterdammers kwamen in Denemarken op een 0-2 voorsprong en kregen het daarna moeilijk. “Na de 0-2 gingen ze hoog druk zetten”, zegt Ten Hag, die de wedstrijd uitgebreid analyseerde. “Daar hebben we toen niet goed op ingespeeld. We hebben erop gehamerd om dat beter uit te spelen. Ik denk dat we dat vandaag uitstekend hebben gedaan.”

Volgens Ten Hag speelde Klaassen, die zondag het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam, zowel dinsdag als zondag een belangrijke rol. “Het heeft ook te maken met de kwaliteit van de spelers. Toen dinsdag Davy erin kwam kregen we een extra optie waardoor we makkelijker onder de druk kunt uitspelen.” Over het uitvallen van Antony kon Ten Hag nog niet veel zeggen: “Het is de achterkant van zijn been en zullen we moeten bekijken. We moeten het de eerste 24 uur even loslaten en daarna een diagnose stellen.”