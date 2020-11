Keepersproblemen voor Oranje: Justin Bijlow plots groot vraagteken

Niet Justin Bijlow maar Nick Marsman verdedigt zondagmiddag het doel van Feyenoord in het thuisduel met FC Groningen. Feyenoord liet vlak voor de aftrap weten dat de doelman ‘op het laatste moment is afgehaakt’. Bijlow zou namelijk wel aan de aftrap verschijnen.

Het is onduidelijk wat Bijlow precies mankeert en wat dat voor gevolgen zal hebben voor zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal. De doelman kreeg zaterdag alsnog een uitnodiging voor het Nederlands elftal omdat Jasper Cillessen zich geblesseerd had afgemeld.

Justin Bijlow is op het laatste moment afgehaakt. Nick Marsman neemt zijn plaats in onder de lat.#feygro pic.twitter.com/CYtHhe0I9H — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 8, 2020

Bijlow keepte tot dusver toe 38 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord en zat zaterdag voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Voor Marsman is de wedstrijd van vandaag zijn tweede optreden dit seizoen. Bijlow ontbrak vorige week namelijk ook al tegen FC Emmen, toen vanwege een lichte blessure. Met Marsman onder de lat won Feyenoord in de blessuretijd met 2-3. Vorig seizoen speelde Marsman in totaal twee Eredivisie-duels voor Feyenoord.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20:45 uur). Daarna komt Oranje in actie in twee Nations Leagueduels: zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt, en woensdag 18 november speelt het Nederlands elftal in Chorzów de uitwedstrijd tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20:45 uur.

De definitieve selectie:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Tony Vilhena (FK Krasnodar), Davy Klaassen (Ajax).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ).