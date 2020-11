Geblesseerd uitgevallen Ronaldo ziet Juventus in extremis punten morsen

Juventus heeft zondagmiddag slechte zaken gedaan in de strijd om de koppositie in de Serie A. De formatie van trainer Andrea Pirlo verspeelde ver in blessuretijd een minieme voorsprong tegen Lazio: 1-1. Cristiano Ronaldo leek weer eens goud waard te zijn voor Juventus met een doelpunt in de vijftiende minuut. In de vierde minuut van blessuretijd tekende Felipe Caicedo voor de gelijkmaker van het dolgelukkige Lazio. Juventus staat nu derde in de Serie A, met dertien punten. Koploper AC Milan heeft drie punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.

Ronaldo was in de vijftiende minuut het eindstation van een vlot lopende aanval van Juventus. Rodrigo Bentancur speelde van net buiten het strafschopgebied de mee opgekomen Juan Cuadrado aan, die enige vrijheid kreeg aan de rechterkant. De harde voorzet kon niet worden verwerkt door Lazio-doelman Pepe Reina, waarna Ronaldo er als de kippen bij was om de bal van dichtbij in het lege doel te werken. Kort voor het rustsignaal had de Portugese aanvalsleider de score kunnen verdubbelen voor La Vecchia Signora. Zijn gekrulde schot, na opnieuw een vloeiende aanval van de bezoekers, kwam echter tegen de paal terecht, tot opluchting van Lazio. De thuisploeg deed zeker niet onder voor Juventus, maar doelpunten bleven ondanks enkele aardige kansen uit.

Bij Juventus was de reserverol van Paulo Dybala enigszins opvallend. De Argentijnse aanvaller maakte tot dusver in de Serie A zeven doelpunten tegen Lazio. Tegen geen enkele andere club scoorde hij in competitieverband vaker. Pirlo koos zondag voor Álvaro Morata naast Ronaldo voorin. Bij Lazio werd in de 54ste minuut driemaal gewisseld. Wesley Hoedt was één van de spelers die zijn entree maakte. De Nederlandse verdediger verving Stefan Daniel Radu in de driemansdefensie van de Romeinen. Enkele minuten na het verschijnen van Hoedt combineerde Adrien Rabiot met Morata, waarna de Franse middenvelder in een kansrijke positie opdook. Diens knal werd vervolgens vakkundig gepareerd door Reina. De bal kwam nog bij Ronaldo, maar hij werd teruggefloten wegens buitenspel.

In de 74ste minuut schreeuwde alles en iedereen bij Lazio om een strafschop. Een vrije trap van Sergej Milinkovic-Savic kwam tegen de arm terecht van Rabiot, maar de bal ging niet op de stip. De Fransman hield zijn arm tegen het lichaam aan, zo luidde het oordeel. Ronaldo ging kort na het incident op eigen initiatief naar de kant bij Juventus. Hij leek niet geheel fit meer te zijn en Pirlo bracht Dybala binnen de lijnen als zijn vervanger. Ronaldo kreeg op de bank bij Juventus tape om zijn enkel heen, maar dat leek meer een voorzorgsmaatregel te zijn. De bezoekende ploeg leek stand te houden in de slotfase, mede dankzij de alerte Wojciech Szczesny. De Poolse doelman redde bekwaam op inzetten van Adam Marusic en Milinkovic-Savic. Met het laatste schot van het duel ging het alsnog helemaal mis. In het drukke strafschopgebied kwam de bal voor de voeten van Caicedo, die de bal uit de draai in de rechterbenedenhoek schoot.