Ajax loopt na rust weg van FC Utrecht en wint probleemloos

Ajax heeft zondagmiddag een 0-3 overwinning geboekt op bezoek bij FC Utrecht. Alle doelpunten werden gemaakt na rust en kwamen op naam van Davy Klaassen, Dusan Tadic en invaller Quincy Promes. De Amsterdammers komen niet geheel schadevrij uit het duel in Stadion Galgenwaard, want Antony viel geblesseerd uit. De Braziliaan greep naar zijn hamstring en werd in de rust vervangen.

Ajax had de controle over de eerste helft en nam het initiatief vanaf de eerste minuut. Het leidde tot een eerste helft waarin de beste mogelijkheden voor de bezoekers waren en de thuisploeg zich sporadisch meldde voor het doel van André Onana. Na twintig minuten spelen kreeg Zakaria Labyad een enorme kans om de score te openen. Na een steekpass van Schuurs kwam de voorzet van Antony, waarna doelman Maarten Paes fantastisch redding bracht op de harde inzet van Labyad. Paes verloor zijn basisplaats onder John van den Brom, maar kreeg deze weer terug van interim-trainer René Hake. De grootste kans in de eerste helft was voor Simon Gustafson. Hij kon alleen af op Onana en besloot niet zelf te schieten maar de bal af te leggen op Mimoun Mahi. Noussair Mazraoui was er snel bij en voorkwam dat de Utrecht-spits kon uithalen.

Ajax had de controle zonder zelf veel kansen te creëren. Dusan Tadic was er tien minuten voor rust heel dicht bij. Hij speelde zichzelf knap vrij en raakte met een hard schot de lat. Via Gyrano Kerk deelde de ploeg van Hake op slag van rust nog een speldenprikje uit, maar niet meer dan dat. Halverwege de wedstrijd kreeg Ajax een tegenvaller te verwerken; Antony greep naar zijn hamstring en kon niet verder. De Braziliaanse buitenspeler werd vervangen door zijn landgenoot David Neres. Laatstgenoemde viel sterk in en speelde na ruim een uur spelen een belangrijke rol bij de 0-1. Hij werd de diepte ingestuurd door Tadic en slaagde erin om een voorzet te geven. Labyad wist de bal te verlengen, waarna Davy Klaassen bij de tweede paal opdook en met een harde volley scoorde.

De voorsprong kwam niet geheel uit de lucht vallen; Ajax was ook na rust de meest dreigende ploeg en kreeg al verschillende mogelijkheden. Met nog twintig minuten op de klok kwam het team van Ten Hag op 0-2. Lassina Traoré werd in het strafschopgebied gevloerd door Tommy St. Jago, die de Ajax-spits van achteren neerhaalde. Scheidsrechter Björn Kuipers kende geen twijfel en legde de bal op de stip. Vanaf elf meter schoot Tadic raak. Met nog ruim een kwartier op de klok haalde Ten Hag Labyad en Troaré naar de kant ten faveure van Edson Álvarez en Promes. Met vers bloed in de ploeg bleef Ajax de bovenliggende partij en ging het op jacht naar meer.

Klaassen kreeg tien minuten voor tijd een grote kans. Hij dook vrij op voor Paes, maar schoot recht op de Utrecht-keeper. De thuisploeg kon geen vuist meer maken en een slotoffensief van het team van Hake zat er niet meer in, ondanks het inbrengen van Adrián Dalmau. Ook met een extra aanvaller binnen de lijnen slaagde FC Utrecht er niet in om een kans af te dwingen. In blessuretijd werd het zelfs nog 0-3. Klaassen pakte de bal af van Warmerdam en bereikte Promes bij de tweede paal. De Oranje-international controleerde de bal knap en schoot vanuit een moeilijke hoek raak. Ajax schrijft drie punten bij en gaat als lijstaanvoerder de interlandperiode in.