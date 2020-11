FC Utrecht lijkt optie door te kunnen strepen: ‘Ik heb hier een contract’

FC Utrecht zoekt een opvolger voor de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom. In de wandelgangen wordt onder meer de naam van Frank Wormuth genoemd, maar de coach van Heracles Almelo heeft nog geen contact gehad met de clubleiding in De Galgenwaard. Wormuth verwijst daarnaast naar zijn contract bij zijn huidige werkgever, dat doorloopt tot de zomer van 2021.

"Ik heb nog een contract bij Heracles", verklaart Wormuth zondag in een reactie aan TC Tubantia. De Duitse trainer in Nederlandse dienst is al vaker in verband gebracht met een tussentijds vertrek bij Heracles, maar hij vindt het belangrijker om zijn contract in Almelo uit te dienen. Wormuth zag zijn formatie zaterdagavond in de slotfase onderuitgaan tegen VVV-Venlo.: 3-2. Heracles, vorige week met maar liefst 4-1 te sterk voor FC Utrecht, bezet momenteel de tiende plaats in de Eredivisie.

Wormuth voelt zich nog steeds op zijn plaats bij Heracles, ondanks het vertrek van verschillende belangrijke spelers afgelopen zomer. Topschutter Cyriel Dessers bijvoorbeeld koos voor het avontuur bij Racing Genk. "Ik wist waar ik voor tekende", aldus Wormuth, die in februari van dit jaar zijn contract met een jaar verlengde. "Heracles is een opleidingsclub. Er komen jonge spelers, die proberen we beter te maken en te verkopen. Dan gaat het niet altijd makkelijk of zoals je wilt."

Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, neemt de tijd voor de opvolging van Van den Brom. René Hake neemt voorlopig de honneurs waar. "Wij hebben nu heel bewust gekozen om rust te creëren. We hebben de luxe dat we met hem een heel goede trainer kunnen doorschuiven. Dat geeft ons rust. De komende periode kunnen we de tijd nemen om de beste keuze voor FC Utrecht te maken", zo zei Zuidam zondag voorafgaand aan het thuisduel met Ajax tegen FOX Sports. Naast Wormuth zijn ook Henk Fraser, Mark van Bommel en Fred Rutten reeds genoemd. "Dat zijn mooie namen, maar ik ga er niks over zeggen. Ik ga niet in op namen", aldus de Utrecht-bestuurder.